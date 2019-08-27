Губернатор Подмосковья прокомментировал тарифы на МЦД

Транспортной революцией назвал тарифы на проезд по Московским центральным диаметрам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Эти тарифы разработаны правительством Москвы совместно с коллегами из областного правительства, РЖД и пригородными пассажирскими компаниями и будут едиными на территории всего Московского региона.

Напомним, маршруты на двух первых МЦД "Одинцово-Лобня" и "Подольск-Нахабино" поделены на три тарифные зоны: "Центральная", "Пригород" и "Дальняя". Проезд в пределах первой зоны будет стоить как одна поездка в общественном транспорте Москвы. "Пригород" обойдется в 45 рублей за поездку с бесплатными пересадками на метро или станции Московского центрального кольца, если эта пересадка укладывается во временной промежуток 90 минут. В тарифе "Дальний" каждая зона обойдется в 23 рубля до границ МЦД, плюс 45 рублей спишется за поездку по МЦД.

"Сейчас, например, житель Подольска тратит на дорогу в центр Москвы 153 рубля: 115 - на электричку и 38 - на метро. После введения единого тарифа он сможет платить 45 рублей и пересаживаться на метро бесплатно. То есть затраты на дорогу снизятся в 3,5 раза, - привел конкретный пример Андрей Воробьев. - В год экономия составит до 50 тысяч рублей. Это серьезная сумма для семьи с любым достатком".