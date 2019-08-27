Новости

В аэропорту Мюнхена объявили тревогу из-за транзитного пассажира 18:10
Белорусский силач победил на турнире в Тамбовской области 18:00
Умерла актриса из "Солдатов" и "Домашнего ареста" Людмила Мальцева 17:57
Турпоток между РФ и Абхазией вырос до 10 тысяч машин в сутки 17:49
Губернатор Подмосковья прокомментировал тарифы на МЦД 17:47
Собянин повысил с 1 сентября минимальную пенсию в Москве 17:37
Школьники Таймыра стали юнармейцами на боевом корабле Северного флота 17:21
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме 17:18
Столичные власти подали апелляцию на решение о незаконном отказе в проведении митинга 31 августа 17:14
Владимир Путин похвалил экипаж МКС 17:09
Путин заявил о новой поставке Турции С-400 17:02
Вышел трейлер "Бледной синей точки" - с Натали Портман в космосе 16:55
В России число больных сахарным диабетом выросло на 23 процента 16:50
В Оренбурге на улице обнаружили тело ребенка 16:44
Путин угостил Эрдогана мороженым 16:32
Эксперт назвал профессии, которым грозит исчезновение 16:27
В Беларуси подготовлен план развития отстающих регионов 16:24
Факсимиле Брестской Библии презентовали в Минске 16:05
Строящуюся Коммунарскую линию метро продлят до Троицка 16:03
В Алуште изъяли почти три тонны контрафактного алкоголя 15:58
Восемь автомобилей столкнулись на мосту в Нижнем Новгороде 15:56
В Дагестане два ребенка погибли от удара током 15:53
Центр Петербурга перекроют в связи с Дрезденским оперным балом 15:50
Бразилия открыла России свой рынок для экспорта говядины 15:45
Сотрудники СБУ заблокировали Верховную Раду 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
27.08.2019 17:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Губернатор Подмосковья прокомментировал тарифы на МЦД

Текст: Ирина Рыбникова

Транспортной революцией назвал тарифы на проезд по Московским центральным диаметрам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Эти тарифы разработаны правительством Москвы совместно с коллегами из областного правительства, РЖД и пригородными пассажирскими компаниями и будут едиными на территории всего Московского региона.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Собянин: Пересадки с МЦД на метро будут бесплатными
В Москве благоустроят дороги к 28 станциям МЦД

Напомним, маршруты на двух первых МЦД "Одинцово-Лобня" и "Подольск-Нахабино" поделены на три тарифные зоны: "Центральная", "Пригород" и "Дальняя". Проезд в пределах первой зоны будет стоить как одна поездка в общественном транспорте Москвы. "Пригород" обойдется в 45 рублей за поездку с бесплатными пересадками на метро или станции Московского центрального кольца, если эта пересадка укладывается во временной промежуток 90 минут. В тарифе "Дальний" каждая зона обойдется в 23 рубля до границ МЦД, плюс 45 рублей спишется за поездку по МЦД.

"Сейчас, например, житель Подольска тратит на дорогу в центр Москвы 153 рубля: 115 - на электричку и 38 - на метро. После введения единого тарифа он сможет платить 45 рублей и пересаживаться на метро бесплатно. То есть затраты на дорогу снизятся в 3,5 раза, - привел конкретный пример Андрей Воробьев. - В год экономия составит до 50 тысяч рублей. Это серьезная сумма для семьи с любым достатком".

Экономика Транспорт Железные дороги Московская область Губернатор Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
В Арктике открыли пять новых островов
Началась вторая очередь поставок комплексов С-400 в Турцию
Пушков дал совет сенатору США по поводу получения визы в Россию
СМИ: Зеленский определился с кандидатурой нового премьера Украины