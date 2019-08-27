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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Hubble заснял гибель "Солнца" в созвездии Близнецов

Текст: Денис Передельский
Фото: ESA / Hubble & NASA, R. Wade et al. Фото: ESA / Hubble & NASA, R. Wade et al.
Фото: ESA / Hubble & NASA, R. Wade et al.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA обнародовало снимок умирающей в созвездии Близнецов звезды, сделанный космическим телескопом Hubble.

Снимок и краткая аннотация к нему размещены на официальном сайте NASA. Зафиксированный объект поначалу смутил астрономов.

Первоначально его классифицировали как два объекта из-за симметрично расположенных "лепестков". Этим структурам дали обозначения NGC 2371 и NGC 2372, но теперь они зачастую упоминаются как единый объект под названием NGC 2371/2.

Фото: NASA / JPL-Caltech
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На снимке хорошо видны две доли в нижнем левом и верхнем правом углу кадра. Вместе они образуют нечто, известное как планетарная туманность. Впрочем, с планетами такие объекты не имеют ничего общего. Планетарная туманность состоит из ионизированной газовой оболочки и центральной звезды - белого карлика.

Как отмечают исследователи, туманность NGC 2371/2 сформировалась, когда похожая на наше Солнце звезда достигла конца жизни и взорвала свои внешние слои.

"Лишний" материал она выбросила в космос, оставив только перегретый звездный остаток. На снимке он расположен в центре и виден как яркая звезда, находящаяся между двумя "лепестками".

Структура этой туманности сложна. Она заполнена плотными струями газа, которые быстро движутся и изменяют направление с течением времени, а также расширяющимися облаками материала, выбрасываемого в космос на диаметрально противоположных сторонах яркого остатка звезды.

Последний испускает мощное энергетическое излучение, которое возбуждает газ в пределах этих областей, заставляя его светиться. Этот процесс займет еще несколько тысяч лет. Затем "лепестки" полностью рассеются в пространстве, а остаток звезды остынет и потускнеет, сформировав белого карлика.

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