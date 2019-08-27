Как цифровые технологии повлияли на урожайность зерновых в Черноземье

Уборочная страда в регионах Черноземья набирает обороты: ранние зерновые культуры уже в закромах, но техника остается в полях. Несмотря на аномально жаркое лето, в большинстве областей сбываются оптимистические прогнозы урожайности ранних зерновых, а в некоторых и вовсе заявляют о рекордных показателях.

При этом и аграрии, и чиновники от агропромышленного комплекса констатируют: без новых технологий возделывания почв и параллельной цифровизации процессов в отрасли собирать свыше 50 центнеров зерновых с гектара в нынешних погодных условиях вряд ли смогли бы.

Идут на рекорды

Глядя на показатели урожайности ранних зерновых, аналитики отмечают: в эти же даты в прошлом году были не такие высокие цифры. В этом году у курских аграриев есть все шансы намолотить пять миллионов тонн зерна. Уже сейчас без учета кукурузы собрано почти четыре миллиона тонн.

Руководитель профильного управления в комитете АПК области Александр Бобков отмечает, что давать позитивные прогнозы рано. Погода может раскапризничаться, и тогда страда встанет, а часть зерна "ляжет на землю". При этом, когда ранние зерновые убраны и их намолот составил почти 3,9 миллиона тонн, можно рассчитывать на рекордный показатель. Несмотря на дождливые и холодные дни, потери удалось минимизировать. И хотя аграрии уже давно не называют уборочную страду битвой за урожай, этот забытый термин так и хочется употребить.

Средний показатель урожайности превышает 51 центнер с гектара. Самые богатые на зерно поля оказались в Медвенском районе - там собрали более 55 центнеров с гектара, в Глушковском, Обоянском, Пристенском и Суджанском районах - немногим меньше, но тоже выше среднеобластного. "В прошлом году статистика была немного хуже, - отметили в комитете АПК региона. - На эти даты было убрано 94 процента площадей зерновых культур, намолочено свыше 3,4 миллиона тонн зерна, а урожайность составляла порядка 45 центнеров с гектара".

Таким образом, в нынешнем сезоне курские земледельцы превзошли белгородских коллег, где средняя урожайность ранних зерновых - на уровне 47 центнеров с гектара. При этом максимальные показатели по ряду культур здесь выше, чем у соседей. И все же о валовом сборе, равном курскому, в Белгородской области говорить не приходится: здесь собрали немногим больше 2,4 миллиона тонн ранних зерновых. Впрочем, этому есть и вполне логичное объяснение: во-первых, площадь пашни здесь гораздо меньше, во-вторых, на курские поля выпало больше дождей, а на Белгородчине в середине лета солнце нещадно жгло черноземы.

Без новых технологий возделывания почв собирать свыше 50 центнеров зерновых с гектара вряд ли смогли бы

В Липецкой области растениеводы уже собрали почти 2,6 миллиона тонн. Средняя урожайность здесь тоже превышает уровень прошлого года и составляет 42,6 центнера с гектара. Начальник управления сельского хозяйства региона Олег Долгих отмечает: если бы не профессионализм растениеводов, таких показателей урожайности и валового сбора не было бы.

- Несмотря на сложные погодные условия, аграрии региона, выполнив качественно и в оптимальные сроки все агротехнические мероприятия по уходу за сельхозкультурами, получают достойный урожай, - пояснил Олег Долгих.

Александр Бобков добавляет, что в Курской области некоторые предприятия стали применять навигационные системы, устанавливая их на новую технику.

- Для внедрения "цифры" сегодня есть все возможности, - уверен он. - Покупают машины - сразу ставят на них ПО, которое потом сэкономит топливо и время. Это раньше по полю техника ходила по маркерам, теперь траекторию движения задает компьютер.

С приставкой "био"

Аграрии говорят о необходимости совершенствовать технологии обработки почвы и внедрять цифровые разработки в агропромышленный комплекс.

По их словам, время "просто агрономов" прошло, им на смену должны прийти агрономы-айтишники, способные выстроить работу так, чтобы потери становились все меньше - невзирая на капризы погоды.

Меняющийся климат становится причиной замедления роста всходов и распространения вредителей и болезней. Вместе с тем нельзя не учитывать, что рынок сельскохозяйственной продукции тоже меняется. Заместитель начальника департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области Александр Гончаров отмечает, что нужно снижать пестицидную нагрузку на почву. По его словам, эта необходимость диктуется не только программой биологизации, но и рынком: вместо объемного валового сбора он требует качественно новой продукции, в том числе органической. Как достичь таких высот? Только при помощи цифровых технологий.

Белгородские эксперты процесс оцифровки аграрной отрасли сравнивают с начавшейся больше десятилетия назад программой биологизации земледелия. Тогда многие тоже скептически отнеслись к самой ее идее: минимизировать применение минеральных удобрений, заменить их органикой, отказаться от традиционной вспашки земли, а сразу после уборочной проводить "репетицию" посевной - вносить в почву семена сидеральных культур, чтобы их всходы задержали влагу. Тогда аграриям пришлось заменить автопарк, научиться новым технологиям и подсчитывать как инвестиции, так и их возврат. А теперь земледельцы вкладывают деньги в цифровые технологии - датчики и программное обеспечение, беспилотники и обучение кадров. Отличие только в том, что цифровизация захватила весь АПК, без деления на регионы.

Время преодоления

Недавно в Минсельхозе России провели исследование о внедрении информационных систем и IT-решений в агропромышленный комплекс всех субъектов Федерации. Уровень цифровизации АПК сравнивали по таким показателям, как апробация пилотных решений и их тиражирование, использование функций электронного правительства и новых цифровых технологий, корректировка нормативной базы и другие. Оценивалась возможность подключения региональных цифровых системв АПК. Оказалось, примерно пятая часть регионов вышла на высокий уровень цифровизации отрасли, а 29 процентов продемонстрировали средние показатели. Были названы и лидеры по темпам внедрения цифровых подходов. В Центральной России это Липецкая и Курская области.

При этом если раньше и чиновники, и представители отрасли в основном говорили лишь о проблемах цифровизации, к примеру о нехватке отечественного софта и - как следствие - зависимости от импортного программного обеспечения, то теперь большинство считает окупаемость инвестиций и отмечает рост предложений цифровых решений от российских разработчиков.

Один рубль, вложенный в цифровизацию, приносит 5,26 рубля прибыли

- Мы на каждый семинар приглашаем представителей IT-компаний, - рассказал Александр Бобков. - Потом сельхозпредприятия закупают их продукты, и, хотя стоят они недешево, экономический эффект приятно удивляет. К примеру, одно из свеклосеющих предприятий повысило урожайность благодаря точному внесению удобрений. Сначала там очень удивились пестроте почв после того, как их обследовали и создали специальную карту. Оказалось, что норма внесения минеральных удобрений на одних участках была недостаточной, а на других - избыточной. А когда стали вносить удобрения точечно, оказалось, их требуется на 20 процентов меньше обычного. После уборки подсчитали, что дополнительно выручили 15 миллионов рублей.

Так, реализуемый в Белгородской области проект "АгроНТИ" позволил сельхозпредприятиям здорово сэкономить на удобрениях, поливе и прочих затратах. В агрохолдингах не просто оцифровали свои поля, но и получили возможность внедрить новые технологии сбора информации. Представитель IT-компании Виктор Кононов отмечает, что за это время в проекте приняли участие свыше двух десятков разработчиков цифровых решений. В результате выиграли и айтишники, и растениеводы.

В 2017 году, когда все только начиналось, в эксперименте приняла участие только одна компания. Из ее земельного портфеля было оцифровано 18,8 тысячи гектаров пашни и созданы так называемые ортофотопланы для 38,5 тысячи гектаров. Их проанализировали вместе с агрономами, создали паспорта полей и послойные геоинформационные карты. В результате специалисты холдинга смогли оценить крутизну склонов на некоторых участках, увидеть весенние водотоки и даже незаконные свалки и полевые дороги, изучив сеть которых, полностью преобразовали логистику.

Примеру этого агрохолдинга уже через год последовали еще свыше десятка предприятий. Первые итоги сотрудничества уже подведены.

- Проведенный аудит земельного фонда дал в 2017 году экономию в 2,2 миллиона рублей, а в 2018-м - уже больше 50 миллионов рублей, - отмечает Виктор Кононов. - За счет создания карты полевых дорог были внесены изменения в логистику передвижений сельхозмашин, и транспортные затраты агропредприятий сократились в 4,5 раза. Только на этом в прошедшем году белгородские сельхозпроизводители сэкономили 33,75 миллиона рублей. Всего за два года работы площадки "АгроНТИ" выяснилось, что один рубль, вложенный аграриями в цифровизацию и, в частности, применение беспилотников и геоинформационных карт, дает прибыль в 5,26 рубля.

В этом году к проекту присоединяются еще пять белгородских агрокомпаний. При этом цифровые технологии будут испытывать не только на полях, но и в животноводческих комплексах.