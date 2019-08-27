Как добраться и что посмотреть на главном авиационном событии страны

Международный авиасалон в подмосковном Жуковском открылся 27 августа - одним из первых его гостей стали президент Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Эрдоган и другие официальные лица. Однако рядовым любителям авиации не стоит думать, что они все пропустили: до 29 августа проходят так называемые бизнес-дни салона, ориентированные на специалистов отрасли. А простых гостей ждут с 30 августа по 1 сентября.

Посетители смогут увидеть не только последние новинки гражданской и военной авиации на земле, но и понаблюдают за зрелищной летной программой. Среди пилотажных групп свое мастерство продемонстрируют "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России", Baltic Bees и другие.

На чем доехать?

Три варианта

Авиасалон расположился в Жуковском рядом с одноименным аэропортом. Но основное количество гостей на него приедет, конечно, из Москвы. Вариантов, как добраться на МАКС, всего три - на автомобиле, общественном транспорте и вертолете. Сразу скажем, что первый и последний варианты весьма затратны и разумнее будет предпочесть электричку. Цены на парковку авто начинаются от 2,5 тысячи рублей за машину, а 20-минутный перелет обойдется минимум в 22 тысячи.

Проезд на электричке стоит в разы дешевле - 100 с лишним рублей. От Казанского вокзала нужно доехать до платформ "Отдых" или "42-й километр", а потом пересесть на бесплатный автобус до выставочного комплекса. Время в пути на поезде составит около часа, на "Экспрессе РЭКС" - 37 минут.

Инфографика "РГ" \ Михаил Шипов \ Иван Пышечкин

Что посмотреть?

Рожденные летать

На Авиасалоне можно провести весь день, а приезжают сюда не только чтобы увидеть летную программу. Масса интересного сосредоточена в павильонах и шале, десятки летательных аппаратов также стоят в экспозиции на земле. Помимо самолетов, вертолетов, авиационного вооружения, экипировки и многого другого получится понаблюдать, к примеру, за флайборд шоу "Рожденные летать". В бассейне четыре раза в день будут с помощью воды летать спортсмены-флайбордисты.

Гостей ждут и на ярмарке, фуд-корте, для детей откроют зону батутов, авиационную мультимедийную площадку и многое другое.

Все подробности можно изучить на сайте aviasalon.com. Там же проще всего купить билет - взрослому он обойдется в 1000 рублей в любой из дней.