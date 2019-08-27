Накануне нового отопительного сезона власти российских регионов проверяют, насколько качественно коммунальные организации подготовились к наступлению холодов. Однако, несмотря на предъявленные "паспорта готовности", избежать неприятностей удается далеко не везде. Зачастую расплачиваться за безалаберность коммунальщиков приходится из казенных средств. Как этого избежать?

По чужим счетам

В администрации Костромской области прошло совещание, участники которого обсудили проблемы субсидирования ресурсоснабжающих организаций. Как рассказала директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Ирина Солдатова, в минувшем сезоне по сравнению с 2017 годом в регионе "удалось достичь положительной динамики показателей надежности и качества коммунальных услуг".

"Доля предприятий, выполнивших целевые показатели, возросла с 34 процентов в 2017 году до 44 - в 2018 -м. Однако во многом это связано с бюджетным субсидированием таких организаций", - пояснили в администрации региона. По данным властей, общая сумма бюджетных субсидий в 2018 году составила 267,1 миллиона рублей. Это более чем наполовину превысило объемы 2017-го. Власти заподозрили, что, несмотря на обилие инвестиционных программ и концессионных соглашений, участники которых обещают вкладывать собственные ресурсы в модернизацию ветхих сетей, целевых показателей энергетической эффективности удается достичь далеко не всегда. Потери ресурсов растут. А компенсировать просчеты горе-инвесторов приходится из средств бюджета.

Потребитель платит дважды

Накануне прошлого отопительного сезона одним из самых проблемных муниципалитетов региона был город Галич. Пытаясь привести в порядок городские сети и старые котельные, власти Галича на десять лет заключили концессионное соглашение с частной фирмой. По условиям договора владельцы компании обещали к началу отопительного сезона снизить потребление дорогостоящего угля, построить в городе три новых модульных газовых котельных и заменить аварийные участки теплосетей. Однако обещаний своих не выполнили. Перед самым началом отопительного сезона из-за многочисленных нарушений условий концессии руководство города расторгло договор с инвестором.

После этого власти Галича нашли в Иванове нового концессионера. Но и он не оправдал ожиданий. Из-за проблем с подготовкой котельных и авариями на сетях жителям многих домов пришлось до глубокой осени мерзнуть в ледяных квартирах.

Когда тепло в проблемных домах все-таки дали, разразился новый скандал. Получив платежки, галичане завалили чиновников жалобами на непомерные счета: расходы на отопление выросли для потребителей по сравнению с 2017 годом в среднем в два - два с половиной раза. Выяснилось, что компания, которая взяла в аренду муниципальные сети и котельные, начислила большинству потребителей плату за отопление не по приборам учета, а по нормативу, что привело к значительному росту цены за услугу.

Потери ресурсов увеличиваются, а компенсировать просчеты горе-инвесторов приходится из средств бюджета

Начисление платы по нормативам с повышающим коэффициентом, а не по приборам учета концессионер объяснил тем, что узлы учета тепловой энергии "не прошли приемку". Узнав о попытке арендатора нажиться на потребителях, депутаты рекомендовали администрации Галича расторгнуть договор аренды с ивановской компанией и создать муниципальное предприятие, ответственное за вопросы теплоснабжения. Это потребовало от властей экстренных финансовых вливаний.

Прошлогодний урок власти, похоже, усвоили. И повторения ситуации явно не хотят.

Роддом с сосульками внутри

Накануне начала нового отопительного сезона костромской губернатор Сергей Ситников заявил, что регион и муниципальные образования не должны субсидировать организации, которые работают некачественно.

- Система, которая сегодня сформирована, мягко говоря, неэффективна. По сути, мы поощряем бесхозяйственность ресурсоснабжающих организаций, перекладывая ответственность с них на государство. Чью-то безалаберность закрываем народными деньгами. Подход должен быть простой: не умеете работать - тогда и субсидирование получайте в меньших объемах. Необходимо менять организационно-хозяйственные формы работы, - заметил глава региона.

Сейчас плановые работы по опрессовке сетей ведутся в Костроме, Нее и Шарье. Из-за них пришлось временно приостановить горячее водоснабжение 274 жилых домов. Пожалуй, самые масштабные работы по замене старых теплосетей развернулись в Костроме, которая весь прошлый год страдала от многочисленных аварий. Самой серьезной из всех стала серия ЧП в ноябре 2018 года, которая на трое суток оставила без тепла областную больницу. По признанию специалистов, основной причиной возникновения дефектов на тепловых сетях стала их "физическая изношенность".

Из-за резкого понижения температуры в больнице, где в момент аварии находилось 500 пациентов, отменили все плановые операции и прекратили принимать роды. После ЧП власти пообещали увеличить бюджетные расходы на замену ветхих сетей с 100 до 200 миллионов рублей, а главный стационар региона решили перевести на автономное теплоснабжение. "Постоянно рисковать здоровьем больных и персонала мы не можем", - заявили власти, объясняя принятое решение.

В мэрии Костромы при этом посетовали, что справиться своими силами с проблемой ремонта изношенных на 65 процентов теплотрасс город не в состоянии. Чтобы ускорить проведение ремонта, к работам решили привлечь инвестора. С предложением о сотрудничестве в мэрию обратилась теплоснабжающая организация "ТГК-2", которая представила властям проект концессионного соглашения. "Программа рассчитана на пять лет и предусматривает капитальный ремонт около 115 километров тепловых сетей. Предусмотрены финансовые вложения в размере 1,4 миллиарда рублей. В соответствии с планами в этом году теплоэнергетикам предстоит капитально отремонтировать почти 20 километров сетей, в том числе 1,5 километра трубопроводов диаметром свыше 500 миллиметров. Стоимость работ составит 372 миллиона рублей", - сообщили в администрации Костромы.

Однако, когда эксперты приступили к проверкам, выяснилось, что к середине августа подрядчикам удалось завершить лишь около 41 процента от запланированного, в том числе починить половину из обещанных почти двух с половиной километров магистральных тепловых сетей. Сейчас работы продолжаются на улицах Задорина, Терешковой, Жилой, Красная слобода, проспекте Текстильщиков. Их предстоит завершить до 20 сентября. Ревизоры предупредили, что, для того чтобы успеть в срок, концессионеру придется серьезно ускориться и срочно увеличить количество рабочих на всех объектах.

Костромичам рассказали, что, учитывая утвержденный объем инвестиций в ремонт теплосетей, рост тарифа на тепловую энергию в этом году неизбежен. Однако закон запрещает бесконтрольно повышать объем платы жителей за услуги ЖКХ сверх предела, ограниченного постановлениями правительства РФ. Возникшую разницу между реальной стоимостью услуги и платой населения покрывают за счет субсидий, которые выплачиваются поставщикам из бюджета.

Раньше действенных механизмов воздействия на нарушителей не было. Такую ситуацию в регионе назвали недопустимой. Теперь власти хотят ввести финансовые санкции. Если утвержденные соглашениями сроки подготовки к зиме окажутся сорваны, то объемы субсидий, выделяемых из бюджета теплоэнергетикам, в Костромской области могут пересмотреть.