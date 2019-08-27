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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Приходите ночью

Какие IT-сервисы появятся в библиотеках
Текст: Сергей Жуков
Фото: Аркадий Колыбалов
Российская газета - Столичный выпуск № 190(7948)
Принес домой из читальни книгу, но вернуть не хватает времени. Ситуация наверняка знакомая многим. Особенно вечно работающим и куда-то опаздывающим жителям мегаполиса. В библиотеке имени Анны Ахматовой, которую называют самой "умной" в Москве, сдать книжку можно в любое время. Даже ночью.

Книгоприемник, внешне похожий на билетный автомат из метро, установлен на первом этаже библиотеки. "Начинка" за дверью, а "лицо" смотрит на улицу, как у банкомата. Поэтому устройство "не спит" круглые сутки, даже когда библиотека закрыта. Разобраться в нем нетрудно. Допустим, кладу на платформу томик Пушкина, створка открывается и "проглатывает" книгу. Чтобы зафиксировать возврат, нужно приложить к считывателю свой электронный читательский билет.
Библиотеки XXI века. Какие они? (видео)

Таким вот образом сдают примерно от 300 до 500 книг в месяц. В ногу со временем, что объяснимо, идут молодые. Люди старой закалки на чудо-устройство смотрят с подозрением. Переживают, что книга не спишется и по-прежнему будет числиться за ними. Поэтому действуют по привычной схеме: приходят в рабочие часы и отдают книжки библиотекарю в руки. "Читатели помоложе мыслят иначе, - объясняет "РГ" директор по развитию SMART-библиотеки имени Анны Ахматовой Ирина Фирсова. - Говорят, не нужно подниматься на второй этаж, а можно сдать книгу, просто проходя мимо. Кому-то удобно заглянуть сюда после работы, в ночное время".

Установлен в библиотеке и терминал для выдачи книг. То есть можно выбрать нужные книжки, подойти с ними к устройству, приложить к сканеру читательский билет, сложить все в ячейку и через несколько секунд можно забирать с собой.

В библиотеке имени Ахматовой в конце года установят терминал по поиску книг

Еще одна новинка ждет бибилиотеку в конце года. Это информационный терминал по поиску книг. По словам гендиректора Централизованной библиотечной системы Западного округа Москвы Ольги Орловой, посетитель сможет сам ввести в поисковой строке название произведения или его автора, а на экране терминала высветится маршрут до полки с книгой. А в следующем году здесь появится еще и "умная полка". "С ее помощью читатель сможет сдать книги, - рассказывает Ольга Орлова. - Достаточно будет сложить издания на стеллаж, и система автоматически спишет их с читательского билета".

Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото
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