Медведев поручил рязанскому губернатору уделить внимание ремонту дорог

Премьер-министр Дмитрий Медведев продолжил серию встреч с руководителями российских регионов, на которых обсуждается реализация национальных проектов на местах. С губернатором Рязанской области Николаем Любимовым говорили о демографии, здравоохранении и дорожном строительстве.

Рязань включена в 11 нацпроектов. Общее финансирование - 8,7 миллиарда рублей. Местные власти намерены освоить весь объем средств. "По проекту "Демография" мы уже завершили строительство восьми объектов дошкольного образования. Это новые 530 мест для детей до трех лет", - рассказал губернатор, заверив, что все они заработают с сентября. Однако области требуется еще 1700 мест. "Это у нас в плане. Мы рассчитываем до 2022 года совсем уйти от этой темы, не иметь здесь никаких проблем", - заявил Любимов.

Демография - это еще и забота о старшем поколении. В прошлом году Рязанская область вошла в число шести пилотных регионов по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста. "Проект получает очень хороший отклик у пожилого населения, поскольку это помогает им, не уходя в стационар, даже дневной, получать помощь профессиональных сиделок и медиков", - подчеркнул глава субъекта Федерации.

Для продления активной жизни граждан на Рязанщине, как и в других регионах, занимаются профобучением граждан предпенсионного возраста. Программу уже прошли 247 человек, чем перевыполнили план, но область готова увеличить этот показатель вдвое.

Дмитрия Медведева - как и простых граждан - заинтересовало, что делается по линии здравоохранения. По словам Николая Любимова, обновлены 13 фельдшерско-акушерских пунктов, закуплены за счет федеральных средств 10 мобильных медицинских комплексов.

- Это новые мобильные комплексы, которые будут ездить по населенным пунктам и оказывать медицинские услуги? - уточнил премьер-министр.

- Уже ездят. Благодаря этому у нас выявляемость больных онкологией и заболеваниями кровеносной системы повысилась в разы практически, - отметил глава региона. - Правда, мы за счет этого вышли на первые места по количеству заболевших, но зато мы их выявляем.

Дмитрий Медведев успокоил - выявляемость важнее, потому что это ключ к решению любой проблемы в сфере здоровья.

Проблемы непосредственно в системе здравоохранения, в том числе в первичном звене, о чем говорил президент, правительству предстоит решить. Премьер сообщил, что он проведет отдельное совещание и готов выслушать предложения регионов.

В части автомобильных дорог Рязанская область намерена все основные запланированные работы провести до октября: будут отремонтированы 45 объектов протяженностью 150 километров. Всего необходимо привести к нормативам 6,5 тысячи километров региональных и муниципальных дорог.

На них нужно обращать особое внимание, указал Медведев: "Если по федеральным трассам положение в стране тоже не идеальное, но все-таки их поддерживают в нормальном состоянии, то по региональным дорогам очень много было не сделано, к сожалению, и качество дорог очень низкое".