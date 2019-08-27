Москвичам предложили сделать подарок школьникам

Светящийся рюкзак или кроссовки, гитара, футбольный мяч, розовые шнурки, полет в аэротрубе - вот о чем мечтают московские школьники. Осчастливить ребят, исполнив их желание, может любой в рамках акции "Мечты обыкновенного школьника", которая продлиться до 1 сентября. Подарки получат многодетные, малоимущие и семьи с детьми-инвалидами.

Столичные школьники подготовили список своих желаний, исполнить которые не составит труда. К примеру, 12-летняя Варя мечтает о спицах для вязания и пряже, а 9-летняя Лена о маленьком зеркальце. Есть в списке и красивый рюкзак, ручка с единорогом, резинка для волос в форме пружинки. Ребята постарше хотят боксерские перчатки, футбольный мяч, гидроскутер, беспроводные наушники. "Мальчик 12-ти лет с диагнозом "аутизм", к примеру, уже несколько лет пытается записаться на занятия по английскому языку, но его не берут, считая, что он отстает в развитие, - рассказывает инициатор акции, гендиректор Фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина. - На самом деле, он абсолютно нормальный, легко познает все новое и теперь только и мечтает, чтобы его взяли на языковые курсы".

Цель акции, по словам организаторов, не только поднять ребятам настроение и поддержать родителей, но и повысить мотивацию к учебе в предстоящем году. "Все мы в детстве предвкушали начало учебного года отчасти из-за предметов, которые должны были нас сопровождать: рюкзак с изображением любимого персонажа, красивые тетрадки, необычные ручки. Дети мечтают о чем-то простом и добром, и в наших силах эти мечты исполнить, если такой возможностей нет у родителей", - уточняет Москвитина.

Чтобы исполнить мечту школьника нужно зайти на сайт Фонда в раздел "Мечты обыкновенного школьника". Указав контактные данные для обратной связи с организаторами акции, можно выбрать любое из желаний из списка. Если желание не предполагает никакой покупки, к примеру, организация встречи со знаменитым боксером, занятия на фортепиано или полет в аэротрубе, то нужно дождаться обратной связи от куратора акции для обсуждения его исполнения.

Всего в списке на сегодняшний день около 30 желаний, но до конца августа он будет пополняться. В этом году акция проходит только в Москве и Подмосковье, в следующем году ее запустят по всей России.