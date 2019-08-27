Путин и Эрдоган подробно осмотрели Су-57 и МС-21

Президенты России и Турции зашли в кабину новейшего российского истребителя Су-57 на авиасалоне МАКС-2019.

К Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану также присоединились министры обороны двух стран.

Еще главы государств осмотрели истребитель Су-35, средний вертолет Ка-62 и - также изнутри - тяжелый вертолет Ми-38. Путин рассказал Эрдогану про самолет-амфибию Бе-200. Кроме того, президенты поднялись на борт гражданского лайнера МС-21, осмотрели кабину и салон.

Лидеры также выступили на открытии авиасалона.