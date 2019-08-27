Путин заявил о соблюдении графика "Турецкого потока"

Строительство "Турецкого потока" идет по графику, до конца года газ начнет поступать турецким потребителям. Об этом президент России Владимир Путин заявил журналистам после переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Россия и Турция тесно сотрудничают в энергетике, - сказал Путин. - "Росатом" возводит первую в Турции АЭС "Аккую". Первый энергоблок должен быть запущен в 23-м году к столетнему юбилею Турецкой республики".

"По графику идет строительство "Турецкого потока", - продолжил российский лидер. - Уже до конца года российский газ начнет поступать турецким потребителям, а после увеличения мощности "Турецкого потока" за счет второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции".

Оба проекта отвечают самым высоким экологическим и технологическим требованиям и станут важнейшими элементами обеспечения региональной и общеевропейской энергетической безопасности, заявил Путин.