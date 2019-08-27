Синоптики рассказали о погоде в Москве на первый звонок

В первых числах сентября погода будет вполне летняя. Об этом "РГ" рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам метеоролога, погода 1 и 2 сентября в Москве ожидается теплая: днем 22…23 градуса выше нуля, ночью - не выше +7…+10.

- В первый день учебы обойдется, скорее всего, без дождей. Несмотря на то, что будет светить солнце, одеваться стоит теплее, поскольку школьные линейки проходят на улице, а в утренние и вечерние часы воздух довольно прохладный, - рассказывает Макарова. - На погоду будет влиять сухой воздух антициклона.

Макарова напомнила, что завтра столицу ожидает резкое снижение температуры из-за атмосферного фронта с берегов Финляндии. "Основное похолодание придется на ночные часы, так в ночь на четверг возможно понижение температуры до заморозков -2 градуса на востоке Подмосковья, а в столице не ниже +2…+5, - рассказывает Макарова. - В дневные часы среды и четверга не выше +15…+16, по области до +18. В пятницу и субботу вновь потеплеет: +15…+23 градуса, а ночью не ниже +7.