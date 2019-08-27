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27.08.2019 17:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин: Пересадка с метро на МЦД и обратно будет бесплатной

Текст: Иван Пышечкин
Ждать запуска двух первых Московских центральных диаметров (МЦД) жителям столицы и области осталось совсем недолго. По МЦД-1 "Белорусско-Савеловскому" (Одинцово-Лобня) и МЦД-2 "Курско-Рижскому" (Нахабино-Подольск) столичные власти обещают пустить поезда уже в ноябре этого года. А сегодня на заседании президиума правительства Москвы были утверждены и тарифы на проезд, которые были разработаны вместе с ОАО "РЖД" и правительством Московской области. Как написал на своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин, благодаря новой тарифной системе при поездках по Москве пассажиры будут ежедневно экономить на проезде до 50%, а пассажиры, приезжающие из Московской области в границах МЦД, - до 75%. Итак, когда же вместо обычной электрички удобнее воспользоваться МЦД-1 и МЦД-2, а также сколько это будет стоить?
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Тарифы для МЦД разделили на три зоны. "Центральная" охватывает всю территорию Москвы. На маршруте МЦД-1 в нее входят станции от платформы Марк до платформы Сетунь (всего 15), на МЦД-2 - от Волоколамской до Остафьево (27 станций). Фактически оба диаметра представляют собой две полноценные линии подземки. В общей сложности на них предусмотрено 25 пересадок на метро, четыре пересадки на МЦК и 13 - на радиальные направления МЖД. Стоимость одной поездки в пределах центральной зоны - 38 рублей по тарифу "Кошелек", включая пересадки на МЦК и метро, но сделать их нужно в течение 90 минут. Оплатить проезд можно с помощью карты "Тройка". Причем на МЦД распространяются на абонементы на весь городской общественный транспорт. То есть, заплатив 2170 рублей за месяц или 19500 рублей за год, можно будет пользоваться теперь уже не только МЦК, метро и автобусами, но и новыми диаметрами, не доплачивая ни копейки. Заплатить можно и билетами ЦППК, но тогда за пересадку придется платить отдельно.

Фото: mos.ru
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Следующая зона называется "Пригород". На МЦД-1 в нее входят два отрезка - от Сетуни до Одинцово и от Марка до Лобни, на МЦД-2 - от Волоколамской до Нахабино и от Остафьево до Подольска. Проезд здесь будет стоить 45 рублей - оплатить его также можно "Тройкой" по тарифу "Кошелек". В эту цену уже автоматически входит пользование и центральной зоной. То есть за эти деньги можно проехать весь диаметр снизу вверх от Одинцово до Лобни или от Нахабино до Подольска, либо сесть на одной из отдаленных станций МЦД и пересесть на метро в центре города. Пересадка на метро и МЦК тоже входит в эту стоимость. Что касается абонементов для этой зоны, то сейчас они пока находятся на согласовании с властями Московской области. Те же 45 рублей с пассажира спишут, если он сначала поедет на метро или МЦК, а потом пересядет на диаметр и доедет до Подмосковья.

Третья зона охватывает дальний пояс, который в состав МЦД уже не входит. Можайск, Серпухов, Дмитров и другие города. Чтобы их жителям при поездках в столицу не нужно было специально пересаживаться на МЦД, они смогут напрямую ехать до вокзалов, используя при этом тарифную сетку диаметров. И это им выгодно. К примеру, проезд от Можайска до Москвы сейчас стоит 276 рублей, а с использованием тарифа МЦД он обойдется в 252 рубля, при этом пассажир получит еще и бесплатную пересадку на метро и МЦК.

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Но всегда ли тарифы, предлагаемые для МЦД, самые выгодные? Нет, это не так, если речь идет о коротких поездках по пригороду. Например, если нужно проехать две станции от Одинцово до Сколково, то по обычному пригородному тарифу проезд обойдется 23 рубля, а по тарифу диаметра в этой зоне - 45 рублей. Но большинство пассажиров все-таки едут именно в столицу. В любом случае, выбор остается за пассажиром - две тарифные сетки сохранятся и в дальнейшем, билеты ЦППК никто не отменяет.

Что касается наземного транспорта, то пересесть с МЦД на автобус, троллейбус, электробус или трамвай можно за 59 рублей (поездка плюс пересадка). По сути, это знакомый москвичам тариф "90 минут", в котором учитывается скидка по "Кошельку". Поездка из пригорода с такой пересадкой обойдется в 83 рубля - то есть 45 рублей за пользование диаметром плюс стандартные 38 рублей по тарифу "Кошелек" для наземного транспорта.

Кстати

На МЦД в зоне "Центральная" также будут работать все существующие льготные транспортные карты - например, пенсионные и различные типы карт учащегося.

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