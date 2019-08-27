Собянин повысил с 1 сентября минимальную пенсию в Москве

Сегодня на заседании президиума правительства Москвы принято решение о повышении с 1 сентября на 2 тысячи рублей городских доплат к пенсиям неработающих пенсионеров. И теперь благодаря этому минимальная пенсия у неработающих москвичей поднимется до 19,5 тысячи рублей.

Мэр столицы Сергей Собянин написал по этому поводу в Twitter: - С сентября повышаем городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тысячи рублей. Доплаты к пенсиям получат 1,6 млн московских пенсионеров, причем 44 тысячи из них - впервые.

Он уточнил, что перерасчет выплат пройдет по обычному графику в первой декаде сентября. Как пояснил "РГ" руководитель департамента труда и социальной защиты города Владимир Петросян, средняя величина прибавки, которую Москва доплачивает пенсионерам, сейчас составляет 5,5 тысячи рублей в месяц.

Напомню, прибавка у неработающих пенсионеров была в столице и в прошлом году - с 1 января 2018 года их пенсии поднялись с 14, 5 тысячи рублей до 17,5 тысячи - то есть на три тысячи рублей. Всего в столице проживает более 3 миллионов пенсионеров. Все они пользуются правом бесплатного проезда на общественный городской транспорт, а свыше 900 тысяч человек имеют так же льготы на абонентскую плату за городской телефон.