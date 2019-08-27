Москву для путешествий в основном выбирают молодые люди. Большинство из них - мужчины. Таковы результаты социологического опроса, обнародованного городским комитетом по туризму.

Как сообщили в ведомстве, в исследовании приняли участие 17 тысяч россиян и около 2,5 тысячи иностранцев. Как оказалось, большая часть приезжающих из регионов в Москву туристов - миллениалы, то есть родившиеся после 1981 года. Таковых 77,5%. Из них 33,3% - молодежь от 18 до 24 лет. Большинство российских туристов при этом мужчины. Путешественники из стран дальнего зарубежья тоже в основном не старше 34 лет (63,6%). Такой же портрет обрисовали и в международной консалтинговой компании Deloitte. Миллениалы, по словам аналитиков, заметнее других ценят путешествия и возможность увидеть мир. Потому стараются покупать меньше вещей и больше денег тратить на впечатления.

Чем берет молодежь столица России? Регулярными фестивалями, богатой на события культурной и развлекательной афишей, спортивными турнирами, отмечают эксперты. "Это сейчас самая активная категория туристов, плюс они являются активными пользователями соцсетей, а Москва продвигает свои туристические возможности именно через них, - рассказала "РГ" PR-директор Управляющей компании объединенной сети ТБГ и "Горячие туры" Ольга Иванова. - Кроме того, они могут путешествовать в российскую столицу в деловых целях, а потом возвращаться, чтобы провести здесь время без спешки".

Наибольшим спросом в Москве у туристов пользуются квартиры и отели, рассказала "РГ" директор по развитию сервиса Tvil.ru Оксана Шустикова. Чаще всего жилье бронируют пары и семьи, говорит она. Если посмотреть на первое полугодие 2019-го, в среднем туристы задерживаются на 3-4 ночи и тратят на аренду жилья 11 409 рублей за троих.

Молодежь предпочитает тратить деньги на путешествия

С 2010 года турпоток в Москву вырос почти вдвое. Она входит сейчас в двадцатку самых посещаемых городов Европы и занимает 31-е место в рейтинге посещаемых столиц мира. В минувшем году город посетили 23,5 млн туристов, из них 5,5 млн - иностранцы. Чаще всего приезжали из Германии, Китая, Франции, Израиля и США. Всплеск интереса вызвал прошедший чемпионат мира по футболу. "Тогда было много постов в соцсетях, за счет чего столица вышла в топ популярных городов мира в Instagram, - пояснила Ольга Иванова. - Благодаря этому интерес держится. Думаю, в перспективе с вводом электронных виз туристов из-за рубежа в Москве будет еще больше".