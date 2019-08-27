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27.08.2019,  
11:08
Текст:  Светлана Цыганкова

Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео

В Западном военном округе на учениях артиллеристов применили самый мощный в мире миномет "Тюльпан" калибра 240 миллиметров. Огонь вели на расстоянии от восьми до сорока километров. Стрельба из "Тюльпана" попала на видео.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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"РГ" уже писала о том, что учения состоялись под Тамбовом. Артиллеристы уничтожили более 150 полноразмерных целей, которые имитировали боевую технику и укрепления противника, подземные склады и командные пункты, недоступные для другого оружия. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа. Координаты расчетам передавались с беспилотного летательного аппарата "Элерон".

Мина "Тюльпана" напоминает авиабомбу средних размеров. Заряжают ее при помощи лебедки: опускают ствол миномета, потом краном небольших размеров поднимают с земли боеприпас и устанавливают на лоток. После настраивают взрыватель и крепят к хвостовику пороховой заряд. Мина в состоянии залетать на высоту до пяти километров, поэтому небо над полигоном закрывают для полетов.

Учения под Тамбовом продлятся до конца августа, в них принимают участие более 560 военнослужащих, свыше ста единиц вооружения, боевой и специальной техники.

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