В Беловежской пуще кроты откопали 2000-летнее поселение

Польские археологи при проведении раскопок на территории Беловежской пущи обнаружили остатки древнего поселения, возраст которого составляет около 2000 лет.

Как сообщает Science in Poland, открытие было сделано на территории Подляского воеводства в польской части Беловежской пущи. Ученым помогли кроты. Именно в их норах археологи заметили многочисленные фрагменты доисторической керамики. После этого и начались раскопки.

По словам доктора Камила Недзелки из Института археологии университета имени Кардинала Стефана Вышинского в Варшаве, большинство обнаруженных фрагментов сосудов относятся к первым векам нашей эры.

Кроме того, были найдены остатки очагов, печей и ям, использовавшихся как склады, а также простых по архитектуре жилых домов. Образцы керамики и пробы почвы будут отправлены на лабораторный анализ. Возможно, он поможет определить рацион питания древних жителей.

Предварительный анализ сооружений показал, что это одно из очень немногих хорошо сохранившихся доисторических поселений, обнаруженных в Беловежской пуще. Как правило, на этой территории археологи находят только отдельные фрагменты керамических сосудов.

По мнению доктора Недзелки, поначалу в найденном поселении проживали представители местных общин. Но уже во втором веке нашей эры их вполне могли потеснить готы, постепенно сдвигавшиеся на юг Европы.

К слову, при раскопках в руки археологов попали и более древние артефакты. Так, они обнаружили кремневые ножи, возраст которых оценивается примерно в 4000 лет.

Вероятно, поселение использовалось с доисторических времен до XVII века нашей эры. На последнее указывают печи и монеты этого периода, найденные археологами.