Костромские аграрии бьют тревогу: из-за длительной непогоды в хозяйствах области начались перебои с сеном, а цены на дефицитные корма для животных взлетели вдвое.

Фермер Анна Смирнова с тревогой смотрит на своих буренок. На корм для них в хозяйстве осталось всего три рулона сена, и где взять новую партию - неизвестно. Из-за затяжных дождей окрестные поля размыло. Селяне даже на хорошей технике не везде могут туда въехать, и тем более - заняться заготовкой кормов.

- Чтобы запасти сено, надо хотя бы четыре дня хорошей погоды: в первый день косят, потом два дня сушат, а затем еще день убирают. Но в этом году с погодой беда: только выдался солнечный денек, люди выехали в поле и скосили, как на следующий день - снова дождь, - сетует фермер. - В результате все сено сгнило. И такая ситуация - во всех ближайших хозяйствах. А коровы без сена не могут. Чем их кормить? Если переводить животных на силос - качество молока будет уже совсем не то

По данным регионального департамента АПК, в этом году в Костромской области с заготовкой кормов сложилась крайне тяжелая ситуация. Если год назад к середине августа аграриям удалось заготовить свыше 58 тысяч тонн сена - или 98,8 процента от плана, то сейчас смогли запасти лишь 41 процент от потребности: меньше 25 тысяч тонн. Почти такая же история с сенажом. Чуть больше повезло с силосной массой. А соломы ни в одном районе не заготовили вовсе. В итоге запасы кормов на условную голову скота в регионе к 16 августа составили лишь 65,7 процента от плана, в то время как год назад запасы достигали 86,6 процента.

"Сена в этом году нет совсем, а ведь это основной корм для коров , - жалуются аграрии. - Если раньше кто-то заготавливал его и на продажу, то в этом году хозяйства не могут обеспечить даже свои потребности. Кормов животным уже сейчас очень сильно не хватает, они начинают ощущать их недостаток, надои падают. Быстро исправить эту ситуацию уже не получится".

В этом году Костромская область оказалась в эпицентре природной аномалии. Впервые за последние 70 лет в конце июля - начале августа в регион пришла по-настоящему октябрьская погода. Столбики термометров вместо привычных +20 - 24 градусов опустились до +6, а местами и вовсе ударили заморозки. При этом почти повсеместно шли затяжные дожди. Это негативно сказалось на работе аграриев. По данным регионального департамента АПК, за первые шесть месяцев этого года производство сельхозпродукции в сопоставимой оценке уменьшилось на 1,9 процента к уровню прошлого года.

Если надои снизятся и не будут выполнены целевые показатели, у аграриев могут потребовать вернуть средства господдержки

"По состоянию на 22 июля скошено сеяных трав первым укосом с площади 31,3 тысячи гектаров или 43 процента от плана, силосной массы заготовлено 173,1 тысячи тонн или 65 процентов от плана, сена заготовлено 8,2 тысячи тонн или 14 процентов от плана, сенажной массы - 9,7 тысячи тонн или 29 процентов от плана", - подсчитали в департаменте.

В конце июля у аграриев еще были надежды, что после возвращения теплой солнечной погоды им удастся наверстать упущенное, а с учетом прошлогодних запасов сельхозживотные будут обеспечены кормами с питательностью в 21,4 ценных кормовых единицы на условную голову скота, или на 102 процента от потребности. Однако сейчас владельцы хозяйств признают, что выполнить эти прогнозы, скорее всего, не удастся.

"То сено, которое мы хотели заготовить в июле, было бы значительно выше качеством, чем сейчас. Травы перестоялись. Нужных витаминов в них уже нет. Сено только будет чистить желудок скоту. Хороших надоев при таком качестве кормов не получишь, падение показателей неизбежно", - переживают селяне.

По данным властей, сейчас в Костромской области почти 37 процентов хозяйств - убыточные. Уровень рентабельности сельхозорганизаций за первый квартал 2019 года составил 5,9 процента. Если ситуация с погодой и кормами не наладится, животноводов ждет еще более глубокая финансовая яма. "Раньше рулон сена мы покупали за 1500 рублей. Сейчас цена взлетела до небес: до 3000-3500 рублей за тюк, - рассказали фермеры из Костромского района. - Да и этого не достать. Заказывать приходится в отдаленных районах Ивановской, Ярославской и даже Калужской областей. А еще плюс доставка! Но делать нечего, приходится и по такой цене покупать. А кормов в этом году совсем нет, это катастрофа".

Некоторые совсем отчаявшиеся селяне в попытке достать корма дошли до того, что подписались на поиск частных предложений на форуме бесплатных объявлений. Но там, по признанию животноводов, и продавцов, и товара - "кот наплакал".

Один из владельцев костромских хозяйств, попросивший не называть его имени, в беседе с корреспондентом "РГ" признался, что в этом году планировал расширить поголовье за счет телят. Но непогода сбила все планы по развитию бизнеса.

- Телят, которых мы хотели оставить себе, сейчас мы вынуждены продавать. Даже телочек! - сетует аграрий. - Выхода другого нет. Их просто нечем кормить. Но самое страшное даже не в этом. Если мы допустим снижение надоев, что на самом деле уже происходит, нам могут предъявить претензии в невыполнении целевых показателей и заставить вернуть средства господдержки. Год назад поддержка составляла два рубля на литр полока, в этом году ее уменьшили до 90 копеек. Но это тоже деньги! Если снизят надои небольшие хозяйства - им придется вернуть немного - тысяч по 50-100. А что делать тем, кто покрупнее, кто получил миллион? Как его возвращать? Деньги-то на корма уже все потрачены...

Тем временем

В администрации Костромской области пообещали помочь селянам. Однако каким будет характер этой поддержки пока не сообщается. Между тем, аграрии надеются, что областные власти смогут договориться с коллегами из других регионов о централизованных поставках в Кострому кормов для скота по адекватным ценам. Самостоятельно решить проблему многие руководители местных хозяйств, увы, не в силах.