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27.08.2019 16:28
Проект: В регионах

В Нововоронеже открылась спартакиада пенсионеров

"Активное долголетие-2019" так называется Первая спартакиада, которая проводится для неработающих пенсионеров атомных станций по инициативе Межрегиональной общественной организации ветеранов Концерна "Росэнергоатом" (МООВК) и при поддержке руководства Концерна.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Более 70 атлетов "серебряного" возраста приехали в Нововоронеж, чтобы сразиться в шести дисциплинах: русские шашки, северная ходьба, шахматы, дартс, веселые старты и спортивная рыбалка.

"Мы рады видеть вас в Нововоронеже на наших спортивных объектах. Вы - пример для всех нас! Пусть молодежь, которая пассивно лежит на диване, посмотрит на вас, вдохновится вами. Самое активное население атомградов - наши пенсионеры. Это люди, на которых можно положиться. Люди, которые всей своей жизнью, поддерживают высокие стандарты Концерна "Росэнергоатом", - сказал на церемонии открытия директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Фото: Нововоронежская АЭС
Под Нововоронежем прошел масштабный конноспортивный праздник

В соревнованиях принимают участие спортсмены региональных отделений МООВК из городов расположения АЭС: Удомля, Десногорск, Волгодонск, Сосновый бор, Полярные зори, Курчатов, Балаково, Заречный, Нововоронеж. А также сборная пенсионеров центрального аппарата Концерна.

"Мы долго шли к этому дню, и он наступил! Первая спартакиада проходит в Год здоровья, год 65-летия атомной энергетики и в год 55-летия Нововоронежской АЭС. Открытие Спартакиады - историческое событие. Я хочу, чтобы эти соревнования помогли вам укрепить не только тело, но и дух. Не забывайте основной олимпийский принцип: "Главное не победа, а участие", - отметил председатель Совета МООВК Виктор Черкасов.

На торжественной церемонии открытия перед гостями выступили народные коллективы и спортсмены из столицы региона. Специальный гость - Народный артист России Василий Овсянников - исполнил несколько песен советского времени. Символом спартакиады стал бурый медведь.

Фото: Нововоронежская АЭС
В Нововоронеже открылся международный детский экологический форум

"Событие, свидетелями и участниками которого мы являемся, имеет значение не только в рамках Концерна "Росэнергоатом", но и всей Госкорпорации "Росатом", поскольку такого нигде и никогда не было. Человек со временем теряет свою физическую активность. Это естественный процесс. И есть только одно многопрофильное лекарство от этого - активный образ жизни, занятие физкультурой и спортом", - заявил председатель Межрегионального общественного движения ветеранов атомной отрасли Владимир Огнев

Спартакиада продлится три дня и завершится торжественным закрытием с церемонией награждения.

Напомним, всего в Межрегиональной общественной организации ветеранов Концерна "Росэнергоатом" состоят 19,5 тысяч человек. В нововоронежском региональном отделении (РО) - 2630 человек, это второе по численности РО в Электроэнергетическом дивизионе.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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