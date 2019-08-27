Во Владимирской области снизилось количество контрафактного бензина. Это можно объяснить не только ужесточением законодательства, но и системной работой общественников.

Системный контрафакт

Всего год назад на совещании в Суздале, посвященном проблемам в сфере оборота нефтепродуктов, руководитель Росстандарта Марина Калинникова заявила, что состояние на рынке нефтепродуктов Владимирской области "наиболее критичное по сравнению с другими регионами". И самый высокий процент нарушений, и количество претензий потребителей могут свидетельствовать о том, что контрафактное топливо поставляется в регион на системном уровне.

В нынешнем году, проехав более половины муниципальных образований, активисты общественной организации "Народный контроль" отметили снижение объема некачественного топлива на заправках области с 40 до 10 процентов.

Такой результат руководитель организации Алексей Смирнов объясняет в том числе штрафными санкциями. 29 января вступил в силу закон, который ввел так называемые оборотные штрафы за продажу контрафактного топлива. При впервые выявленном нарушении он предусматривает штраф в размере одного процента от выручки АЗС за прошедший календарный год, при повторном - три процента и более - вплоть до остановки работы заправки на срок до 90 дней.

Свою лепту в улучшение ситуации внесли и сами общественники. Многие годы они ведут борьбу за качество бензина в рамках проекта "Трасса: контроль качества". Первый оборотный штраф в ЦФО в 388 тысяч рублей был вынесен в Петушинском районе области как раз с подачи "Народного контроля". На заправке реализовали бензин, в котором содержание серы было превышено в 300 раз.

Не отступили

В конце 1990-х Алексей Смирнов работал менеджером оптовой фирмы, которая занималась нефтепродуктами, и на собственном опыте убедился, что под видом качественного бензина в регион поступали продукты первичной переработки нефти - печное и судовое топливо. В своей дипломной работе во Владимирском филиале РАНХиГС он доказывал, что контроль качества топлива принесет областному бюджету доход в сотни миллионов рублей. Разработанную систему предложил внедрить в регионе, но поначалу понимания "наверху" не встретил. И тогда решил создать общественную организацию "Народный контроль", получившую право проводить проверки на АЗС области. Активисты приезжали на заправку, покупали за свой счет горючее, проводили испытания в лаборатории сертификации, а документы отдавали в областное управление Роспотребнадзора.

Полученные результаты впечатляли: более 60 процентов мазута, половина проверенного бензина и дизельного топлива были некачественными. Ждали оперативной реакции, но реагировать на "сигналы" снизу власти не торопились. Не ждали общественников с распростертыми объятиями и на заправках: завидев проверяющих, закрывались, отказывали в продаже. А после того, как при закупке топлива в Александрове приставили к их головам стволы, несколько месяцев общественники выезжали на проверки с сотрудниками областного УБЭП.

- Полгода мы "натаптывали" дорожку в прокуратуру. А когда наладили с ней сотрудничество, все поняли, что от нас не отмахнуться: есть опыт, знания, желание, и мы не отступим, - признается Алексей Васильевич.

Каникулы не для всех

За несколько лет общественники смогли не по одному разу проверить АЗС области. А региональное управление Росстандарта, к примеру, в 2014 году провело 18 проверок АЗС и установило три случая продажи некачественного топлива. Если учесть, что здесь около 300 заправок, а емкость регионального розничного рынка нефтепродуктов составила 666 тысяч тонн, то такой результат - капля в море. Подобный вклад руководитель управления Сергей Герасименко объяснил законодательным запретом проверять малый бизнес чаще одного раза в три года, а о датах проверок сообщать за три дня до их проведения.

Общественники создали интерактивную карту, на которой отметили АЗС разными цветами - в зависимости от качества топлива

Во Владимирской области крупным сетевым компаниям принадлежит только 30 процентов АЗС. Это значит, что вероятность продажи контрафакта в регионе высока: по данным ЦМТУ Росстандарта, каждая третья "независимая" АЗС работает с нарушениями, а у сетевиков этот показатель составляет около восьми процентов.

В помощь автомобилистам активисты создали интерактивную карту. Ее оформили по принципу светофора, обозначив заправочные станции в зависимости от качества топлива и соответствия документации заявленной марке: зеленый - нет нареканий, желтый - несущественные нарушения в документации, красный - АЗС с грубыми нарушениями.

- Если все прекрасно понимают разницу между 95-м и 92-м бензином, то в разновидностях дизельного топлива мало кто разбирается, - поясняет Алексей Смирнов. - А его девять марок. Если вы заправляетесь летним топливом и едете в холодный регион, то просто встанете. Поэтому в документах должна быть четкая маркировка.

Страдают от контрафакта не только частники. Заправка "паленым" горючим, поставленным частной компанией по госконтракту, стала причиной выхода из строя 20 машин ряда медучреждений, МВД, МЧС, ДСУ-3, из-за чего они не смогли отправиться на экстренные вызовы. По материалам проверок "Народного контроля" Росстандарт провел внеплановую проверку. А в дальнейшем следствие установило, что изготовлением контрафакта занимались работники ООО "Кайзер" на нефтебазе в деревне Демидово Собинского района. Сырье покупали автомобильными и железнодорожными цистернами в Волгограде, Дзержинске, Республике Татарстан.

Трасса объединяет

Системная работа владимирских общественников получила поддержку на федеральном уровне. С 2017 года проект "Трасса: контроль качества" финансируется из средств Фонда президентских грантов. Только с декабря 2017 года по август 2018-го активисты проверили 80 объектов дорожной торговли в основном АЗС. И за этот период по результатам общественного контроля надзорные органы наложили более штрафов на два с лишним миллиона рублей. В нынешнем году народные контролеры продолжают методично, район за районом изучать заправки, проводить экспертизу качества бензина и солярки, проверять соблюдение прав потребителей, замерять экологические показатели.

Ранее организация выиграла экологический грант и закупила газовые анализаторы. С их помощью, даже не совершая покупки, можно понять, качественное ли топливо на АЗС.

А еще "Народный контроль" совместно с региональными Росстандартом и с Роспотребнадзором организовал учебу предпринимателей, занятых в сфере розничной торговли нефтепродуктами.

- Мы столкнулись с тем, что предприниматели на АЗС не знают азов бизнеса, простых стандартов, нарушают экологическое законодательство и не считают нужным следить за изменениями закона, - объясняет эту инициативу Алексей Смирнов. - Более того, большинство из них даже не подозревают, что им поставляют некачественный бензин, и узнают об этом только после наших проверок.

Благодаря активности общественников Владимирская область стала площадкой передового опыта. Его уже оценили москвичи и нижегородцы. Итогом сотрудничества стало открытие отделений "Народного контроля" в Москве и Нижегородской области. Общественников из соседних областей объединила трасса М-7.

- Проблемы некачественного топлива и экологии у нас общие, - считает Алексей Смирнов. - И потребитель должен быть уверен, что на любой АЗС их машины не заправят фальсификатом.