4-6 сентября во Владивостоке состоится V Восточный экономический форум. Мероприятие соберет более четырех тысяч ведущих бизнесменов и чиновников самого высокого уровня из 60 стран мира. На форум ожидается прибытие первых лиц государств - президента РФ, премьер-министров Японии, Индии, Малайзии, президента Монголии.

Постоянные участники форума отмечают уровень развития городской инфраструктуры Владивостока. Это и недавно построенные прекрасные мосты через Амурский залив, бухту Золотой Рог, пролив Босфор Восточный, быстро ставшие символом и визитной карточкой города, и скоростная трасса от аэропорта до острова Русский. Город расцвел к саммиту АТЭС 2012 года и продолжает с каждым годом становиться все лучше.

По иронии судьбы, человек, внесший значительный вклад в развитие Владивостока и пользовавшийся поддержкой горожан, бывший мэр Игорь Пушкарев, уже более трех лет находится вдалеке от Владивостокских мостов и магистралей - в камере СИЗО "Матросская тишина" в Москве.

Тверской районный суд города Москвы вынес ему обвинительный приговор. Пока длилось следствие, Пушкарев был "заклеймен" в СМИ как коррупционер и взяточник. Сработал стереотип - если силовики взяли чиновника, значит, он брал взятки или воровал из бюджета.

Понятно стремление следственных органов крупно "засветиться" в борьбе с коррупцией. Но не перегнули ли они палку, не пошли ли на поводу у стереотипов?

Так ли это? Игорь Пушкарев до того, как стать главой Владивостока, создал крупнейшую в регионе компанию по производству материалов для дорожного строительства, стал успешным бизнесменом. Следствие обвинило Пушкарева в получении взятки, подкупе и превышении должностных полномочий. Что же он совершил?

Заняв пост главы города, Пушкарев должен был отказаться от управления своим детищем, но фактически продолжил руководить предприятиями, получать от их деятельности прибыль.

Он номинально передал управление своей главной компанией "Востокцемент" 23-летнему брату и 56-летней матери. Материалы дела содержат большое количество показаний свидетелей и записи телефонных разговоров, в которых мэр Игорь Пушкарев раздает распоряжения о деятельности "Востокцемента", вникая в самые мелкие детали оперативного управления. С ним согласовывалось все - вплоть до графика отпусков сотрудников. Он проводил планерки и совещания. Пушкарев пользовался средствами "Востокцемента" как своими собственными. Уезжая в командировки, он давал распоряжения перечислить себе командировочные. Эти эпизоды трактуются обвинением как получение взятки.

Кроме этого, Игорь Пушкарев из собственных средств платил надбавку Андрею Лушникову - директору МУП "Дороги Владивостока", которое осуществляло ремонт дорог. Ему было важно, чтобы на руководящем посту стоял профессионал высокого уровня, оплачивать работу которого не могло себе позволить муниципальное предприятие. Этот эпизод был истолкован обвинением как коммерческий подкуп.

Для того, чтобы наладить бесперебойный процесс создания и ремонта дорог во Владивостоке, компания Пушкарева "Востокцемент" заключила контракт с муниципальным предприятием "Дороги Владивостока" на поставку материалов для дорожного строительства. За время работы "Востокцемент" поставил материалов на миллиарды рублей, при этом муниципальное предприятие получало материалы без оплаты и в итоге накопило долг перед "Востокцементом" почти в 1,5 млрд рублей. Этот эпизод трактуется обвинением как превышение должностных полномочий. Осознав, что предприятие не сможет расплатиться, "Востокцемент" просто списал почти миллиард рублей долга. В итоге, работая с "Дорогами Владивостока", компания Пушкарева получила значительный убыток, но глава города пошел на это, потому что, согласно его собственным показаниям, рассматривал это сотрудничество как собственный социальный проект.

Это и стало его ошибкой. Пушкарев, будучи мэром города, стал вести дела как собственник компании, воспринял город как свой личный проект. Собственно другого выхода у него и не было. Пушкарев, как крепкий хозяйственник, использовал все ресурсы, как собственные, так и подконтрольные государственные, для достижения результата - благоустройства и развития города. Возможно, эти эпизоды - не взятка, не подкуп и не превышение полномочий, а незаконное предпринимательство? Тогда почему же Пушкарева судили по другим статьям?

Понятно стремление следственных органов крупно "засветиться" в борьбе с коррупцией. Но не перегнули ли они палку, не пошли ли на поводу у стереотипов? Ведь не факт, что если чиновник получает от собственного бизнеса деньги или сам платит кому-то за выполненные для города объемы работ, то он явно коррупционер и взяточник.

29 августа в Московском городском суде будет рассматриваться апелляционная жалоба на приговор Тверского суда города Москвы по делу Пушкарева. Если Мосгорсуд подтвердит решение первой инстанции - Пушкарев отправится в колонию строгого режима на 15 лет. Если же суд, изучив более глубоко обстоятельства дела, отменит приговор, доброе имя Пушкарева, как и других дальневосточных предпринимателей, будет восстановлено, он сможет вести активную экономическую и общественную деятельность, бывать на ведущих экономических форумах.

И не только - такой приговор ободрит и предпринимателей, и управленцев в регионах, которые и рады бы строить и творить "сверх положенного", но боятся переступить черту своих полномочий и быть уведенными "под белы ручки" в СИЗО.