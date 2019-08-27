Глава Фонда развития Дальнего Востока рассказал о проектах в регионе

Глава Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков в интервью "Российской газете" рассказал о реализуемых в регионе инфраструктурных проектах, ожиданиях от юбилейного Восточного экономического форума и новой цифровой платформе для лесной отрасли, которую фонд представит на ВЭФ.

Вы возглавили Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) пять лет назад. Как вы сейчас оцениваете экономическое развитие региона, отношения бизнеса и власти? Насколько изменился регион за это время?

Алексей Чекунков: Проблемы на Дальнем Востоке копились десятилетиями. Решить их одним махом хотелось бы. Но, к сожалению, это невозможно. Нужна долгосрочная и последовательная работа, на которую все нацелены. О происходящих в регионе изменениях мы можем судить по уверенной динамике большинства проектов, которые реализуем совместно с бизнесом.

Эти первые истории успеха очень разные - как по масштабу, так и отраслевой принадлежности. Так, осенью в Хабаровске будет введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал внутренних авиалиний. Частный инвестор, при финансовой поддержке ФРДВ и ВЭБ.РФ, реализовал проект за полтора года. В Амурской области в ТОР "Белогорск" сдается в эксплуатацию завод по переработке сои. Это первый в России производитель соевого белкового изолята. В Приморском крае при нашей поддержке в ТОР "Михайловская" завершается строительство крупнейшего на Дальнем Востоке свиноводческого комплекса. В Якутии построен современный тепличный комплекс, который может давать приличный урожай в условиях вечной мерзлоты и перепадов температур.

Активно развивается масштабный проект создания угольного кластера в Южной Якутии - мы финансируем строительство шахты и горнообогатительной фабрики. Вырос спрос на льготные кредиты для малого и среднего бизнеса. Благодаря программе "Доступный кредит для МСП", которая реализуется совместно со Сбербанком и Банком ВТБ, на Дальнем Востоке появились более 800 новых проектов в различных отраслях общим объемом более 18 миллиардов рублей. Это, согласитесь, не так мало для региона.

Ожидалось, что успехи первых проектов в ТОР и СПВ вызовут лавинообразный эффект. Тем не менее, этого не произошло, до сих пор многие крупные проекты реализуются с помощью ручного управления. В чем проблема?

Алексей Чекунков: Для Дальнего Востока разработано беспрецедентно много специальных законов, сервисов и прямых мер поддержки, включая льготные инвестиции. Но реалии таковы, что любой новый проект, особенно на удаленных территориях, сталкивается с проблемами самого разного характера. Это и финансовые ограничения, и препятствия административного порядка. Что плохого в том, что власть помогает бизнесу эти проблемы не только оперативно решать, но и стремится вырабатывать модельные решения, позволяющие снять ограничения и барьеры.

На ВЭФ вы презентуете цифровой сервис управления лесными ресурсами. Уже сейчас понятно, сколько средств сможет получить бюджет благодаря сервису? Насколько сократится, по прогнозам, объем нелегального лесного рынка на ДВ?

Алексей Чекунков: Цифровая платформа для лесного комплекса - это, как раз, один из примеров модельного решения острейших проблем, накопившихся в отрасли. Ключевые - низкое качество и неактуальность данных о лесе, архаичные методы работы с информацией - до сих пор используются планшеты лесничего с бумажными картами, непрозрачные механизмы выделения участков и принципы ценообразования. Цифровая платформа позволит повысить эффективность как госуправления, так и рыночных механизмов в отрасли, обеспечит инвесторам принцип "одного окна" во взаимоотношениях с органами госвласти и взаимосвязанность действующих информационных систем.

Сроки предоставления прав на лесной участок существенно сократятся (с 235 дней до 80 дней). Расчеты показывают, что в результате внедрения цифровой платформы в следующие десять лет вклад лесной отрасли в ВВП России и налоговые поступления в бюджет могут, как минимум, удвоиться. Новая система станет дополнительным инструментом и для автоматизированного выявления несанкционированных вырубок: мы задействуем данные спутников и компьютерный анализ, станет возможен автоматизированный обмен информацией с госорганами. Благодаря применению умных программ государство и инвесторы получат динамическую аналитику о состоянии лесного хозяйства.

Что представляет собой новая цифровая платформа?

Алексей Чекунков: Интернет-сервис будет состоять из четырех основных блоков. Первый - открытая интерактивная карта с актуальными данными о доступных лесных ресурсах, на которой любой инвестор сможет выбрать интересующий его лесной массив, и отправить заявление о предоставлении участка в пользование в уполномоченный орган через электронный документооборот. Второй - открытая электронная торговая площадка для распределения прав пользования лесными участками через аукцион, которая заменит закрытые и непрозрачные механизмы выделения участков. Третий - электронная "биржа" товаров и услуг с обязательным проведением или регистрацией всех сделок на товарно-сырьевой бирже. Четвертый - "цифровой паспорт древесины" - ядро Интернет-сервиса, обеспечивающее непрерывность данных об изменениях состояния лесного участка и продукции с него.

Год назад фонд запустил сервис, позволяющий выбирать участки для аквакультуры, в результате стоимость некоторых выросла в разы. Есть ли недовольные среди инвесторов? Каковы итоги работы сервиса за год?

Алексей Чекунков: Действительно, стоимость участков на аукционах, в среднем, возросла более чем в два раза. На некоторые участки цена вообще выросла в 23 раза. Но рост стоимости "воды" объясняется тем, что рынок стал прозрачнее и обострилась конкуренция за наиболее лакомые акватории. И инвесторы готовы играть по прозрачным, понятным и справедливым правилам.

Тем более, других альтернатив у них теперь просто нет. За полтора года нам удалось выделить представителям бизнеса в два раза больше акваторий, чем за предыдущие 20 лет. В бюджет в результате электронных аукционов поступил 291 миллион рублей. За 1,5 года выделено под аквакультуру через электронные аукционы 68 участков общей площадью 14,5 тысячи гектаров. В среднем в месяц с помощью электронного сервиса формируется по три новых рыбоводных участка.

Фонд уже вложил в экономику Дальнего Востока более 36 миллиардов рублей. Проекты в основной массе ресурсные и инфраструктурные, в последнее время к ним добавился АПК. Планирует ли фонд расширять отраслевую направленность инвестпроектов?

Алексей Чекунков: Фонд - один из крупнейших несырьевых инвесторов на Дальнем Востоке. Пока в нашем портфеле есть только один крупный ресурсный проект - это создание угольного кластера в Южной Якутии. Остальные проекты - это создание новой инфраструктуры и промышленности. Мы построили новый аэропорт. Завершается строительство трансграничного моста.

Строятся паромы для Сахалина. Есть целый ряд разнокалиберных проектов в сельском хозяйстве. Мы будем расширять отраслевой диапазон, однако нет задачи полностью отказываться от поддержки предприятий, занятых добычей и переработкой полезных ископаемых. Почему не поддерживать эти отрасли, которые опираются на естественные конкурентные преимущества региона и являются экспортноориентированными? При этом, разумеется, будем параллельно развивать и другие направления.

Около 20% инвестиций фонда направлено на поддержку проектов малого и среднего бизнеса. На какие цели (проекты) МСП в основном берет займы?

Алексей Чекунков: Инвестиционные кредиты можно получить по ставке от 8,5%. Для сравнения - когда мы начинали программу, то среднерыночные ставки на Дальнем Востоке составляли 14,5% годовых. Для предпринимателей важна не только ставка, но и сроки кредитования. Ранее банки были готовы выдавать кредиты в основном на срок до пяти лет. Мы увеличили срок кредитования до 10 лет. Наиболее интенсивно кредитным рычагом пользуются предприятия торговли.

Также активно реализуются проекты, направленные на развитие городской среды. Например, по нашей программе профинансировано строительство частного детского медцентра во Владивостоке. В Якутии, Приморском крае ведется строительство многоквартирных жилых домов. Льготные кредиты пользуются высоким спросом у фермеров. В Амурской области построен свинокомплекс мощностью 25 тысяч голов. В Приморском крае на кредитные средства приобретено племенное стадо, модернизирован коровник. Программа будет продолжена - соответствующие соглашения с банками-партнерами также подпишем на ВЭФ.