Количество отравившихся на свадьбах в Якутске возросло до 45

После банкетов на свадьбах в Якутске с жалобами на отравления к врачам обратились еще три человека. До этого сообщалось о 42 заболевших после трапез в ресторанах "София" и "Белые ночи".

"У всех обратившихся предварительно диагностирован острый гастроэнтероколит предположительно инфекционного происхождения. У 15 человек выявлен возбудитель сальмонеллеза", - сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.

В больницах Якутска, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского и Хангаласского районов находятся 30 человек. Состояние пациентов оценивают, как среднетяжелое. Остальные отравившиеся лечатся дома.

Ранее "РГ" писала, что на деятельность ООО "Сеул", которому принадлежат рестораны, временно наложили запрет. Специалисты Роспотребнадзора провели проверку и обнаружили во всех заведениях, принадлежащих ООО, грубые нарушения санитарных норм. Компания отвечает также за рестораны "Пхеньян Гван" и "Стелла". После инцидента они тоже временно закрыты.