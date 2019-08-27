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27.08.2019 06:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Количество отравившихся на свадьбах в Якутске возросло до 45

Текст: Дина Непомнящая

После банкетов на свадьбах в Якутске с жалобами на отравления к врачам обратились еще три человека. До этого сообщалось о 42 заболевших после трапез в ресторанах "София" и "Белые ночи".

В Якутии на свадьбах в двух ресторанах отравились 36 человек

"У всех обратившихся предварительно диагностирован острый гастроэнтероколит предположительно инфекционного происхождения. У 15 человек выявлен возбудитель сальмонеллеза", - сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.

В больницах Якутска, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского и Хангаласского районов находятся 30 человек. Состояние пациентов оценивают, как среднетяжелое. Остальные отравившиеся лечатся дома.

Ранее "РГ" писала, что на деятельность ООО "Сеул", которому принадлежат рестораны, временно наложили запрет. Специалисты Роспотребнадзора провели проверку и обнаружили во всех заведениях, принадлежащих ООО, грубые нарушения санитарных норм. Компания отвечает также за рестораны "Пхеньян Гван" и "Стелла". После инцидента они тоже временно закрыты.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск
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