На Камчатке закрыли крупнейшую свалку

В Петропавловске-Камчатском закрыли крупнейшую свалку № 2. Теперь все твердые коммунальные отходы южной части краевой столицы за исключением крупногабаритных сортируют, сообщает пресс-служба правительства региона.

Свалка эксплуатировалась с 1977 года. Ежегодно туда свозили 185 тысяч кубических метров мусора - 30 процентов от всего объема отходов города. Закрытие полигона стало возможным благодаря запуску второй линии мусороперерабатывающего завода.

- В настоящее время весь мусор, образуемый в Петропавловске-Камчатском, проходит через сортировку, что уменьшило объем захоронения ТКО до 40 процентов, - сказал руководитель агентства по обращению с отходами Камчатского края Андрей Кудрин.

В следующем году будут решать вопрос о рекультивации свалки.