Сильный ливень затопил во Владивостоке дороги и вызвал сели

Утром во вторник на Владивосток обрушился тропический ливень. По данным синоптиков за три часа выпало 55 миллиметров осадков. Дождь продолжится и во второй половине дня.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, проливные дожди затопили некоторые участки городских дорог, с откосов на дороги потоками воды принесло щебень, в итоге замедлилось движение троллейбусов и трамваев. На путях работают оперативные службы. Из-за подтоплений в районе улиц Окатовой и Невельского изменено движение автобусов.

Подтопленными оказались многие городские улицы, в некоторых местах вниз, во дворы и дороги, с косогоров сошли сели. В социальных сетях появляются фотографии заваленных землей автомобилей, упавших деревьев.

В городе действует оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Как сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС, все службы жизнеобеспечения продолжают работать в режиме повышенной готовности.

В мэрии подчеркивают, что дорожные службы приступили к ликвидации последствий стихии сразу после начала непогоды. Рабочие поднимали решетки ливневой канализации, чтобы вода уходила быстрее, затем техника начала убирать принесенные водой камни наносы и грунт. Оперативно удалось ликвидировать подтопления на многих участках, в том числе в районе улицы Пограничной, торгового центра "Зеленый остров" и других.

"Последствия непогоды устраняются во всех районах города. Начальникам административно-территориальных управлений поручено оперативно выявлять все проблемные участки и оказывать необходимую помощь в устранении последствий стихии. Мы с себя ответственности не снимаем, делаем все возможное, но надо понимать, что на город обрушились очень сильные осадки", - заявил глава Владивостока Олег Гуменюк, отправившийся осмотреть проблемные участки.