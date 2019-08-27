Обнаружен новый вид человека! Об этой сенсации сообщили сразу несколько мировых СМИ. Новичкам уже и имя дали "древние северные сибиряки". А значит, генеалогическое древо придется вновь переписывать, добавив к неандертальцам, хоббитам, денисовцам новую родню. Более того, обнаружено генетическое сходство "сибиряков" с первыми людьми Америки индейского происхождения. Вывод: эти древние люди, возможно, мигрировали из Сибири и были первопроходцами на соседнем континенте.

Напомним, что сенсация родилась из найденных в 2001 году в Якутии на древней Янской стоянке (район реки Яна) трех молочных зубов. Но только сейчас науки ученые смогли их прочитать их ДНК. Датскому профессору Эске Виллерслева, конечно, повезло, так как зубы хорошо сохранились. Именно работа генетиков стала поводом для громкой сенсации.

- Думаю, что чисто научное исследование превратили в сенсацию журналисты, выдав желаемое за действительное, - сказал корреспонденту "РГ" врио директора Института археологии и этнографии СО РАН Андрей Кривошапкин. - На самом деле гены найденных на реке Яна останков ничем не отличаются от генов современного человека. А значит, нельзя говорить, что обнаружен новый вид человека. Скорее всего, это неизвестная популяция современного человека. Она отделилась от европейской и азиатской ветвей около 38 тысяч лет назад.

Среди современных людей ближе всего к "древним сибирякам" стоят коряки, чукчи и ительмены. Сомневается Кривошапкин и в том, что именно сибиряки заселяли Америку и были праотцами индейцев. По мнению ученого, у "сибиряков" и древнего населения Америки была общая древняя популяция. И вовсе не обязательно, что люди из Сибири пошли покорять Америку, может быть, все было ровно наоборот. Словом, в этом еще предстоит разбираться.