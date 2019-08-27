В Биробиджане затопило подвалы школ

Для учеников биробиджанских школ №9 и №11 летние каникулы могут продлиться. Подвальные помещения зданий заполнили грунтовые воды.

Образовательные учреждения посетила комиссия, в состав которой вошли заместитель мэра города Андрей Пивенко, заместитель мэра по социальным вопросам, образованию и культуре Наталья Петрушкова и руководитель комитета образования правительства ЕАО Татьяна Пчелкина.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, чтобы принять учеников вовремя сотрудники школы №11 уже несколько дней откачивают воду. Она успела затопить электрощиток, поэтому пока здание обесточено. Подключить его к электричеству можно будет после того, как уровень воды в подвале упадет еще на пять сантиметров, и произведут дополнительную электроизоляцию.

- Принимаем все необходимые меры для того, чтобы школа могла принять учеников со 2 сентября, - заявила Наталья Петрушкова.

Со школой №9 ситуация сложнее. Вода находилась в подвале дольше, из-за чего мог повредиться фундамент здания. Откачать ее пока невозможно. Когда в образовательном учреждении начнутся занятия, станет ясно после заключения экспертизы.

Кстати



Подвал затопило и в Городском Дворце культуры, он временно закрыт. Подтоплен электрощиток, здание обесточено. ГДК откроют, когда вода полностью уйдет.