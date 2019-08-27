В Комсомольске-на-Амуре паводок подтопил почти 20 жилых домов

Уровень Амура у Комсомольска продолжает повышаться. За прошедшие сутки вода поднялась на 19 сантиметров и достигла отметки 673 сантиметра. В Комсомольском городском округе подтоплены 17 жилых домов, 16 дачных и семь приусадебных участков в поселках Малая Хапсоль и Хорпинский.

В пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что из микрорайона Малая Хапсоль вывезли четверых взрослых и четырех детей. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в общежитии "Дома молодежи". Пострадавших от паводка готовы принять еще два пункта. Общая вместимость трех точек - 240 человек.

А из Хорпинского в безопасную зону жители вывезли животных из своих подворий.

В Комсомольске-на-Амуре организовано круглосуточное дежурство на дамбах и в жилых районах, которые могут быть подтоплены. Дамбы наращивают до высоты не менее восьми метров.

"Песком наполняются мешки, которые самосвалами доставляются на дамбы вблизи береговой линии Амура. Огромный вклад в проведение работ вносят добровольцы и волонтеры. В местах проведения работ установлены световые башни, что позволяет проводить отсыпку в круглосуточном режиме", - отметил начальник регионального главка МЧС Олег Волынкин.

275 метров водоналивных дамб спасатели развернули также в поселке Бельго Комсомольского района. Населенный пункт по прогнозам тоже может оказаться в зоне паводка.