В Охотском море корабли ТОФ нашли подводную лодку

В акватории Охотского моря состоялись тактические учения Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Корабли "Маршал Крылов", "Адмирал Пантелеев", корветы "Совершенный" и "Громкий", ракетные катера и госпитальное судно "Иртыш", находясь на морском переходе, отработали организацию всех видов обороны, в частности отразив "атаку" с воздуха.

Также большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и два корвета нашли в заданном районе подводную лодку. Вместе с кораблями эту задачу выполняла авиация - противолодочный вертолет корабельного базирования Ка-27ПЛ и дальние противолодочные самолеты Ту-142.

Руководили действиями тактических групп морских и воздушных судов с корабельного командного пункта на борту корабля измерительного комплекса ТОФ "Маршал Крылов".