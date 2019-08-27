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27.08.2019 08:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье мошенники попытались нажиться на паводке

Текст: Александр Ярошенко

В Приамурье неизвестные разослали во многие коммерческие предприятия региона обращение от имени одного из заместителей губернатора Амурской области, в котором просили оказать материальную помощь пострадавшим в наводнении.

Свою просьбу в письме обосновывали "дефицитом бюджетных средств".

"Получив письмо руководитель одной из коммерческих организаций Благовещенска перечислил мошенникам около 300 тысяч рублей за якобы приобретаемые комплектующие к технике, задействованной в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - сообщили в прокуратуре Амурской области.

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Губернатор Приамурья Василий Орлов в своем Instagram назвал это "возмутительным случаем" и подчеркнул, что у регионального правительства есть один счет для сбора благотворительных средств. Его реквизиты указаны на официальном сайте. Других счетов представители власти не открывали и персональных писем никому не рассылали.

"Самое отвратительное - люди обманывают и делают деньги на чужой беде", - пишет глава региона.

Прокуроры начали проверку инцидента. А межмуниципальный отдел МВД "Благовещенский" возбудил уголовное дело о мошенничестве. Расследование находится на особом контроле в областной прокуратуре.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Паводки в России
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