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27.08.2019 11:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье нашли новый для России вид жуков

Текст: Анна Бондаренко
Ученые-энтомологи Московского государственного педагогического университета, работавшие на территории национального парка "Земля леопарда" в Приморье, нашли новый для России вид жуков жужелиц - Odacantha hagai Nemoto, 1989.

Как сообщает пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда", раньше считалось, что он водится в Японии на островах Хонсю и Хоккайдо.

Ученые из Москвы работают в нацпарке второе лето подряд. Их задача - изучить биологию и строение личинок жесткокрылых для подготовки определительных таблиц по фауне России. Основной модельной группой стали жужелицы и грибовики. Всего за 10 дней 2019 года на территории национального парка было обнаружено более 150 видов жужелиц, относящихся к трем подсемействам.

Новый вид жуков нашли в районах поселка Барсовый и бухты Мелководная. Специалисты отмечают, что поймать редкого жука было непросто: они любят воду и хорошо маскируются.

Фото: iStock
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По словам руководителя исследований, доктора биологических наук, профессора кафедры зоологии и экологии МПГУ Кирилла Макарова, этот вид впервые обнаружили не только в России, но и на континенте, и до сих пор он считался эндемиком Японии.

- Изучение музейных коллекций показало, что этот вид ловили у нас и раньше, однако не отличали от похожего - Odacantha puziloi Solsky, 1875. Поэтому у нас нет оснований считать, что O. hagai появилась у нас в связи с изменением климата, - сказал он.

Кроме того, во время экспедиции нашли еще как минимум три вида жужелиц из родов Pterostichus Bon.,1810 и Amara Bon.,1810 впервые обнаружены на территории России, причем один из них - новый для науки. В ближайшее время они будут описаны в научных изданиях.

"Земля леопарда" привлекает ученых благодаря своему уникальному расположению на юге Приморского края и на границе с Китаем и Северной Кореей, которое, считает директор нацпарка Виктор Бардюк, предопределяет высокое биоразнообразие.

- У нас можно встретить десятки видов растений и животных, увидеть которые в России можно только здесь. В последнее время ученые стали чаще находить новые виды. Это связано, вероятно, и с вероятным глобальным потеплением, и с улучшением научных методов, более точным определением видов. Так, недавно на "Земле леопарда" был обнаружен водяной олень, который широко распространен в Корее, - приводит его слова пресс-служба..

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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