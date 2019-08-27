Вероника Скворцова осмотрела детские больницы Читы

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова вместе с главой Забайкальского края Александром Осиповым осмотрели детские медицинские учреждения Читы.

Особое внимание уделили краевой детской клинической больнице, построенной более 50 лет назад. Площадь учреждения не соответствуют современным требованиям, а внутренние помещения технически устарели. Три года назад техническая экспертиза показала, что физический износ элементов превысил 50 процентов.

Однако специалисты уже готовят проектно-сметную документацию на строительство нового здания больницы на улице Коханского. Это будет единый медицинский комплекс, включающий краевой перинатальный центр и другие организации. Для качественного лечения детей приобретут современное оборудование.

Ранее больницу осмотрел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Он отметил необходимость строительства нового медицинского учреждения. На это потребуется более четырех миллиардов рублей.

- Нам нужно, чтобы полный пакет документов был представлен в федеральное министерство не позже апреля. Тогда мы начнем отстаивать этот проект и искать необходимые ресурсы, - прокомментировала Вероника Скворцова.

Кроме того, министр здравоохранения России и глава Забайкальского края посетили поликлиническое подразделение №3 "Детский клинический медицинский центр города Читы". Они осмотрели корпуса учреждения и пообщались с родителями пациентов.

Перед осмотром Александр Осипов и Вероника Скворцова на двусторонней встрече обсудили вопросы развития регионального здравоохранения.