Новости

В Иркутской области девять человек отравились суши 09:06
В Петербурге двое 17-летних подростков разбились на мотоцикле 09:06
Популярность заглушек для ремней безопасности резко взлетела 09:00
"Краснодар" предложил контракт Фернандешу 08:48
Джон Болтон анонсировал визит в Киев 08:44
Геймеры получили 15 миллионов долларов за победу на турнире по DOTA 2 08:28
В Приамурье мошенники попытались нажиться на паводке 08:24
Состояние пострадавшей на курорте в Турции девочки ухудшилось 08:19
Воздух в столице сегодня прогреется до +22 градусов 07:56
Серена Уильямс разгромила Марию Шарапову на старте US Open 07:46
Во Владивостоке спустили на воду самый крупный за 30 лет танкер 07:45
В США два ребенка погибли в ДТП с участием угнанной машины полиции 07:32
Захарова осудила G7 за отказ от либеральных ценностей 07:30
Власти Японии закрыли ведущую на вершину горы Фудзи дорогу 07:21
Ученые рассказали о первых признаках "болезни пожилых" в 20 лет 07:10
Пользователи пожаловались на сбои в работе Facebook 07:02
На Камчатке закрыли крупнейшую свалку 06:51
Федеральная избирательная комиссия США взяла перерыв в работе 06:50
В Охотском море корабли ТОФ нашли подводную лодку 06:37
"Союз МС-14" с роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС 06:25
Нарушить работу главного аэропорта Малайзии могли хакеры 06:20
Количество отравившихся на свадьбах в Якутске возросло до 45 06:15
Посольство РФ опровергло слова сенатора США об отказе в выдаче визы 06:11
Тропический шторм "Дориан" обрушится на остров Барбадос 05:55
Сильный ливень затопил во Владивостоке дороги и вызвал сели 05:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
27.08.2019 07:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Во Владивостоке спустили на воду самый крупный за 30 лет танкер

Текст: Анна Бондаренко
Фото: Пресс-служба администрации Приморского края Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Во Владивостоке на судостроительном заводе "Восточная Верфь" завершили строительство малого морского танкера "Михаил Барсков". Во вторник его торжественно спустили на воду, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Как отметил генеральный директор АО "Восточная Верфь" Олег Сиденко, заказ на строительство судна предприятие получило в 2014 году.

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Новейший корабль замечен на особом учении Черноморского флота

"До этого подобных судов мы не строили, но, несмотря на сложность заказа, контракт выполнен и сегодня судно готово к спуску на воду", - сказал он, добавив, что танкер войдет в состав Тихоокеанского флота.

Танкер получил имя в честь вице-адмирала, заместителя главнокомандующего ВМФ России по вооружению, кораблестроению, эксплуатации. Он возглавил военное кораблестроение в один из самых сложных периодов реформирования ВМФ, в 1989 году, и руководил направлением до 2003 года.

Танкер имеет усиленный ледовый класс, он предназначен для обеспечения арктических судов жидкими и сухими грузами, выполнения спасательных операций, может принимать вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

Как отметили в департаменте промышленности Приморья, суда, предназначенные для работы даже в сложной ледовой обстановке, в России ранее не выпускались. Более того, это самое крупное судно, построенное в крае за последние 30 лет. Его длина составляет почти 80 метров, ширина - 15,4 метра.

Экономика Транспорт Водный транспорт Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство РФ опровергло слова сенатора США об отказе в выдаче визы
Макрон: Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Космонавт назвал причины отказа Европы от использования "Союзов"
При пожаре в Рождественском монастыре в Москве никто не пострадал
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании