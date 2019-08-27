Под утро вторника во Владивостоке начался дождь и лил с небольшими перерывами весь день. К 18 часам по местному времени в дальневосточной столице выпало 58 миллиметров осадков - больше трети месячной нормы. Как говорят синоптики, такое количество является критически опасным метеорологическим явлением.

Уже через пару часов в городе начались многочисленные ЧП. Владивосток стоит на сопках, и поэтому во время сильных дождей потоки воды и грязи вперемешку с камнями стекают на расположенные в низинах улицы и дороги, угрожая пешеходам и транспорту. Так произошло и на этот раз. Из-за принесенного сверху щебня замедлилось движение трамваев и троллейбусов, а из-за затоплений дорог пришлось изменить схему движения двух автобусных маршрутов. Городские улицы превратились в реки, где тонули машины. Больше всего досталось району стадиона "Динамо" в центре города, а также улицам Фадеева, Спортивная. В зону подтопления неожиданно попала Университетская набережная на острове Русский, где вышло из берегов небольшое озеро. На Набережной к Восточному экономическому форуму, намеченному на 5-6 сентября, сейчас устанавливают павильоны "Улицы Дальнего Востока", и конструкциям тоже досталось.

Сильные дожди пройдут во Владивостоке и 29 августа, они принесут еще до 55 миллиметров осадков. Непогода уляжется только к 31 августа

В течение дня сели сошли на четырех улицах Владивостока. Как отметил заместитель начальника управления дорог и благоустройства мэрии Максим Акульшин, бригады оперативно приступили к ликвидации последствий непогоды. Упавшие на проезжую часть деревья распилили и убрали, улицы расчищают от селевых масс.

Владивостоку рано расслабляться. По данным Примгидромета, сильные дожди пройдут в городе и 29 августа, они принесут еще до 55 миллиметров осадков. Прекращение дождей ждут только к 31 августа. При этом уже сейчас на реке Богатой и в Седанскинском водохранилище критический уровень воды.

"Принято решение начать сброс воды с водохранилищ. Это не исключает подтоплений частного сектора, расположенного вдоль русла реки", - рассказал главный инженер КГУП "Приморский водоканал" Юрий Гуртяков.