Чебоксары отметили 550-летний юбилей

В этом году программа празднования была настолько насыщенная, что не уместилась бы в рамках одного дня. Поэтому юбилейные мероприятия растянулись на целую неделю.

Начались они с довольно необычных всероссийских соревнований по лазер-рану и акватлону, которые проходили на набережной Волги. Затем в течение нескольких дней по всему городу проходили различные акции: чествования и награждения людей, внесших вклад в развитие столицы Чувашии, а также праздники в городских микрорайонах, единый день возложения цветов к памятникам выдающихся чебоксарцев и жителей республики.

Хедлайнером юбилея города стала авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи", которая уже в третий раз прилетает в Чебоксары. Как подчеркнул командир группы, гвардии полковник Сергей Осяйкин, летчиков везде встречают очень тепло, но Чебоксары - это отдельный случай, здесь они чувствуют себя по-домашнему. Кстати, только в столице Чувашии есть детский сад, названный в честь "Стрижей". Пилоты принимали участие в его открытии в 2015 году и успели навестить дошколят и в этом. А кроме этого, встретились с воспитанниками Чебоксарского кадетского корпуса и сыграли в хоккей с представителями мэрии.

Фото: Евгений Петров

Кульминацией праздника стали прошедшие выходные. Основные праздничные мероприятия проходили на трех площадках. Сначала единым спортивным и развлекательным пространством стали пять километров Московской набережной. На ней развернулся гастрономический фестиваль "Гостеприимная Чувашия", на Волге - парусная регата и фестиваль водных видов спорта, а в небе проходили показательные выступления "Стрижей".

После полудня празднества переместились на центральные улицы города. Здесь прошел парад городской техники в количестве 150 единиц, которую возглавил отреставрированный троллейбус, вышедший на маршрут 55 лет назад. Потом на смену тяжелым машинам на улицы вышли певцы, танцоры, художники и музыканты. В центре Чебоксар заработал арт-проект "Творческий бульвар", ставший визитной карточкой праздника.

На фестивале работали более 70 площадок, многие из которых были посвящены истории города. Завершился праздник шоу "Летающие люди" в акватории Чебоксарского залива, мультимедийным шоу на Певческом поле, выступлением российских звезд и традиционным фейерверком.

Фото: Евгений Петров

"Мы грандиозно отпраздновали 550-летие, вовлекли горожан во все мероприятия, охватили практически всех. С начала года проводили мероприятия в детских садах, школах, трудовых коллективах, вручали памятные медали тем, кто вложили наибольший вклад в развитие нашего города. А сегодня благодарим всех, кто организовывал и проводил праздник. Вы все брали на себя огромную ответственность, вложил силы, душу, чтобы жителям и гостям было комфортно, старались создать атмосферу, хорошее настроение. Уровень был высочайший! Благодарим каждого", - отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, подводя итоги праздника.