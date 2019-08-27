Исламисты из Нижегородской области получили приговор

В июне 2018 года сотрудники регионального УФСБ задержали на территории города Бор Нижегородской области выходцев из стран ближнего зарубежья, обвиняемых в террористической деятельности.

Как сообщает пресс-служба нижегородского УФСБ, по приговору Московского окружного военного суда они проведут от 5,5 до 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В 2018 году осужденные вступили в запрещенную международную террористическую организацию, послав видеозапись с присягой лидеру ИГИЛ и отправив ее в Сирийскую Арабскую Республику.

Еще девять сторонников террористической идеологии, находящихся в Нижегородской области, выдворены за пределы РФ в страны, откуда они приехали.