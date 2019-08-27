Новые проекты "Нижнекамскнефтехима" дадут импульс развитию Татарстана

Уже осенью в Татарстане начнется строительство нового комплекса по производству олефинов. Крупнейший инвестиционный проект ПАО "Нижнекамскнефтехим", входящего в Группу компаний "ТАИФ", придаст дополнительный импульс развитию Татарстана, где более трети выпускаемой промышленной продукции приходится на химический сектор.

Заманчивая перспектива

Контракт о строительстве этиленового комплекса был подписан с немецкой компанией Linde в 2017 году на Петербургском экономическом форуме.

Предприятие включает в себя производство этилена мощностью 600 тысяч тонн в год, а также интегрированные в него производства пластиков, в том числе полиэтилена и полипропилена. На этиленовом комплексе будут использоваться передовые технологии в области переработки углеводородного сырья. Это позволит обеспечить надежность, безопасность и эффективность производства. К тому же у комплекса будут собственные локально-очистные сооружения и электростанция мощностью 495 МВт.

Создание новых базовых мощностей откроет завидные перспективы для "Нижнекамскнефтехима", продукция которого уже сейчас насчитывает 120 наименований и востребована более чем в 50 странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии.

Строительство этиленового комплекса мирового масштаба позволит компании, с одной стороны, укрепить позиции на глобальных рынках в качестве диверсифицированного производителя синтетических каучуков, а с другой, подтвердить статус крупного игрока на рынке пластиков России и СНГ.

Для Татарстана стратегическое развитие предприятия имеет особое значение. На протяжении многих лет "Нижнекамскнефтехим" является одним из основных драйверов роста экономики региона. От его производственных успехов во многом зависит уровень благосостояния и социальной защищенности жителей РТ.

Фото: Пресс-служба "Нижнекамскнефтехима"

Конкуренция не пугает

История "Нижнекамскнефтехима" ведет отсчет с 60-х годов прошлого века, когда по решению пленума ЦК КПСС на Нижней Каме начали возводить комплекс химзаводов. Строительство под разными предлогами пытались закрыть. Но первому гендиректору предприятия Николаю Лемаеву удалось убедить руководство нефтехимической отрасли страны в том, что химкомбинат нужен, поскольку это принесет большую пользу экономике страны. Он не ошибся: со временем "Нижне­камскнефтехим", выпустивший первую продукцию 31 июля 1967 года, стал одним из крупнейших в Европе предприятий.

Каждый год без исключения в ПАО "Нижнекамскнефтехим" сдаются в эксплуатацию производства для выпуска новой продукции или проводятся мероприятия по расширению марочного ассортимента на действующих мощностях. В последнюю пятилетку здесь введены в строй четвертая линия выпуска полистиролов, производство линейных альфа-олефинов на заводе олигомеров и гликолей, производства формальдегида, изобутилена, изопрена на заводе изопрена-мономера, две новые печи пиролиза и установка экстракции бензола на заводе этилена. В 2019 году на заводе олигомеров и гликолей начали выпускать метоксиэтилированные полиэтиленгликоли (МПЭГ, ТПЭГ). Также на модернизированной линии производства СКДН завода синтетических каучуков начато производство новой марки каучука СКД-Н 44М1. На пилотной установке компании разработана технология получения трех новых марок синтетических каучуков: ДССК-621, ДССК-628 и ДССК-610. Все они по рабочим характеристикам и экологичности соответствуют 4-му и 5-му поколениям каучуков. С запуском производства ДССК, который необходим для так называемых зеленых шин, ПАО "Нижнекамскнефтехим" станет одной из немногих в мире компаний, выпускающей все известные виды синтетических каучуков для шинной промышленности.

В защиту природы

Будучи бюджетообразующим предприятием Татарстана, "Нижнекамскнефтехим" не только наращивает мощности, модернизирует производство, внедряет современные, в том числе энерго­сберегающие, технологии и осваи­вает выпуск новой продукции. Компания постоянно заботится о безопасности условий труда, духовном и физическом оздоровлении своих работников и членов их семей, а также об охране окружающей среды.

- По каждому заводу у нас разработана экологическая программа до 2020 года, - рассказывает гендиректор ПАO "Нижнекамскнефтехим" Азат Бикмурзин. - Начиная с 2001 года, нами реализованы уже три экологические программы, а в июле 2014-го стартовала четвертая, рассчитанная до 2020 года. Ее стоимость - 7,2 миллиарда руб­лей, а полное выполнение позволит серьезно сэкономить природные ресурсы и еще больше снизить нагрузку на окружающую среду.

Особое достижение в области экологии - реконструкция биологических очистных сооружений. Первый этап начался в 2016 году и включал в себя модернизацию узла механической очистки хозяйственно-бытовых отходов. На втором этапе была проведена реконструкция системы стоков с промзоны Нижнекамска, где, помимо НКНХ, располагаются более 70 различных компаний. Для очистки химзагрязненных стоков здесь использован один из лучших методов биофильтрации. Он давно применяется в Европе и имеет доказанную эффективность - до 95 процентов.

Но и это еще не все. До конца года будет сдан в эксплуатацию внеплощадочный коллектор промышленных стоков, который поз­волит снизить экологическую нагрузку. Он исключит риск попадания загрязняющих веществ в почву и водоемы, а также уменьшит вероятность выделения неприятных запахов в атмосферу. В целом реконструкция БОС обойдется компании более чем в три миллиарда рублей. Важное приобретение "Нижнекамскнефтехима" в 2019 году - передвижной экопост для контроля загрязненности атмосферного воздуха. Специальный автомобиль, оснащенный необходимым оборудованием, в любой географической точке Нижнекамского района готов снять полный экологический срез атмосферного воздуха по двум десяткам ключевых показателей. Это первый и пока единственный подобный комплекс в Татарстане.

Лицом к людям

"Нижнекамскнефтехим", по словам Азата Бикмурзина, "есть, был и будет социально ориентированной компанией".

- Целью всех наших преобразований является человек, - говорит он. - И создание необходимых условий для его самореализации - важнейшая задача предприятия.

В ПАО "Нижнекамскнефтехим" трудятся почти 15 тысяч человек, еще пять тысяч работают в дочерних обществах. Вместе с семьями и ветеранами это более 50 тысяч нижнекамцев, и все они имеют достойное социальное обеспечение.

Ежегодно НКНХ вкладывает огромные средства в укрепление здоровья работников. Каждый из них застрахован по программе дополнительного медстрахования. С целью раннего выявления онкологических и других заболеваний для сотрудников предприятия регулярно устраивают профилактический медосмотр. В этом году в рамках модернизации поликлиники №1 МК "Спасение" 17 расположенных на территории НКНХ здравпунктов получат новое оборудование. При финансовой поддержке ГК "ТАИФ" и ГК "СОГАЗ" в 2019 году завершена реконструкция здания поликлиники на общую сумму более 123 миллионов рублей. Медучреждение оснастили современным оборудованием на общую сумму 100 миллионов рублей. Среди новинок - универсальная цифровая рентгенологическая система, современные аппараты УЗИ экспертного класса. Модернизация коснулась и IT-оборудования - обновилось аппаратное, программное и интеллектуальное обеспечение.

ПАО "Нижнекамскнефтехим" активно участвует в проектах благотворительности, поддерживает развитие культуры и спорта в Татарстане. В Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры с 2015 года по июнь 2019 перечислено более 1,7 миллиарда руб­лей.

Во благо города

Социальная политика "Нижнекамскнефтехима" многогранна. Она не ограничивается рамками предприятия. Из года в год компания расширяет свое участие в различных социальных проектах , касающихся развития образования и культуры, военно-патриотического воспитания молодежи и спорта, озеленения и благоустройства Нижнекамска. Если взять городскую инфраструктуру, то практически вся она связана с историей становления "Нижнекамскнефтехима", ведь до 1994 года все социальные объекты, в том числе школы, детские сады и магазины построены предприятием. "Нижнекамскнефтехим" и город всегда были единым целым. Компания не остается в стороне от решения насущных проблем горожан, продолжая традиции, заложенные первым гендиректором Николаем Лемаевым, 90-летие которого нефтехимики отмечают в 2019 году. Сейчас другие времена, но осознание того, что Нижнекамск - это родной дом, у нефтехимиков осталось. И этот "дом" должен быть уютным и комфортным для проживания людей.

В объекты социальной инфраструктуры города с 2015 года вложено более 440 миллионов руб­лей, отремонтированы и восстановлены муниципальные дороги на промышленную зону в районе БСИ, проведена реконструкция набережной и внутридворовых дорог, благоустроена площадь имени Николая Лемаева, обустроена пешеходная зона, прилегающая к Ледовому дворцу "Нефтехим Арена", выделены средства на ремонт Дома народного творчества, безвозмездно переданного Нижнекамску. Сейчас немалые средства вкладываются в реконструкцию стадиона "Нефтехимик".

Особое внимание компания уделяет развитию здравоохранения. ПАО "Нижнекамскнефтехим" благодаря руководству группы компаний "ТАИФ" открыло ожоговый блок в ГАУЗ "НЦРМБ", оснащенный передовым высокотехнологичным оборудованием. Общая стоимость проекта, который, включая строительно-монтажные работы, полностью реализован за счет средств ПАО "Нижнекамскнефтехим", составила более 113 миллионов руб­лей.

Компания содержит парк Нефтехимиков, ставший современной площадкой для проведения всевозможных праздников и акций. Все это не просто забота о городе, где каждая третья семья связана с НКНХ, а конкретный вклад компании в повышение качества жизни нижнекамцев.

Все амбициозные планы при поддержке ГК "ТАИФ" и руководства Татарстана успешно воплощаются в жизнь. А перспективная долгосрочная программа развития позволяет ПАО "Нижнекамскнефтехим" занять еще более устойчивые позиции флагмана нефтехимии не только Татарстана, но и России в целом.

Справка РГ

"Нижнекамскнефтехим" входит в ТОП-10 мировых производителей синтетических каучуков, являясь крупнейшим в мире поставщиком полиизопрена и третьим в мире - бутиловых каучуков. В России это второй по величине поставщик различных пластиков, из которых изготавливают товары народного потребления: от деталей автомобилей и лодок до музыкальных инструментов.

"Нижнекамскнефтехим", выпустивший первую продукцию 31 июля 1967 года, стал одним из крупнейших в Европе предприятий.

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