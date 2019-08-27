В Саратове открылся новый аэропорт Гагарин, который строился более пяти лет. Объем частных инвестиций, привлеченных холдингом "Аэропорты регионов" для его строительства, составил около 8 миллиардов рублей. Какие изменения в связи с открытием воздушного порта ожидают жителей региона: подорожают ли авиабилеты, изменится ли количество рейсов, будет ли расширяться география авиаперевозок - выяснял корреспондент "РГ".

За первые три дня работы новый аэропорт обслужил 57 рейсов, которые перевезли 5,5 тысячи пассажиров. Как подсчитали представители оператора Гагарина - компании "СарАэро-Инвест", летняя среднесуточная загрузка старого саратовского аэропорта Центральный была превышена на 15 процентов.

Поскольку новый аэропорт обладает более протяженной трехкилометровой взлетно-посадочной полосой, в Саратове начали приземляться вместительные среднемагистральные самолеты, которым ранее путь сюда был закрыт.

По данным оператора аэропорта, число пассажирских мест, выставленных на продажу авиакомпаниями на основном направлении полетов Саратов - Москва, уже на 10 процентов превышает показатели старого аэропорта, а в зимний период по прогнозам оно увеличится на 40 процентов.

Помимо прежних перевозчиков рейсы в Саратов начал выполнять лоукостер "Победа". Пока он летает только в Москву, но с октября планирует и три еженедельных рейса в Санкт-Петербург. С ноября также оператор аэропорта обещает саратовцам еженедельный рейс в Дубай, а будущим летом - выполнение не менее трех еженедельных рейсов в Анталью и открытие полетов в Салоники. Кроме того, с рядом авиакомпаний обсуждается расширение сети региональных маршрутов.

В то же время сами воздушные перевозчики обратили внимание на значительный рост тарифов на аэродромную деятельность в Гагарине в сравнении со старым аэропортом. Так, сборы за взлет - посадку выросли в три раза: с 310 рублей за каждую тонну взлетной массы судна до 1010 рублей, с 315 до 921 рубля увеличится плата за авиационную безопасность. В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС), утвердившей тарифы для саратовского аэропорта на несколько лет вперед, с 1 января будущего года вновь предусмотрено их увеличение.

- Есть пожелание к оператору поработать над стоимостью обслуживания в аэропорту, иначе нам будет сложно обеспечить приемлемые для пассажиров тарифы, - заявил глава одной из авиакомпаний Владимир Объедков.

Справедливости ради надо заметить, что не все расценки для авиакомпаний вырастут: например, заправлять горючим воздушные суда в Саратове, судя по всему, станет значительно дешевле.

Примечательно, что в старом аэропорту, где продавцом горючего выступала ныне ликвидируемая компания "Саратовские авиалинии", предельная стоимость авиационного топлива, по данным Росавиации, была самой высокой на аэродромах ПФО (в июне - июле этого года она составляла 57 680 рублей за тонну).

Теперь оператором авиатопливного бизнеса в Гагарине стала компания "Газпромнефть-аэро". В соседних аэропортах ПФО - Ульяновске, Орске и Саранске, - где она также работает, предельная цена горючего за прошлый месяц составляла 44-45 тысяч рублей. В пресс-службе "Газпромнефти" корреспонденту "РГ" подтвердили, что стоимость топлива в Гагарине будет соответствовать расценкам в этих аэропортах.

Между тем в пресс-службе губернатора Саратовской области сообщили, что стоимость авиабилетов на региональных рейсах из нового аэропорта может быть отрегулирована и снижена еще и за счет вступления в государственную программу субсидирования региональных перевозок.

- Возможность участия региона в этой программе сейчас прорабатывается, - отметила пресс-секретарь губернатора Нина Попова.

В управлении Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области считают, что приход на рынок воздушных перевозок среднемагистральных самолетов большей вместимости снижает потребность в количестве рейсов и в то же время уменьшает затраты перевозчиков.

- В случае ограничения продаж билетов или резкого роста цен УФАС по Саратовской области примет меры антимонопольного воздействия, - пообещала руководитель ведомства Людмила Борисова. .

Мнение

Роман Гусаров, авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru:

- Стоимость авиабилетов состоит из нескольких частей расходов авиакомпании: это авиационное топливо, аэропортовые сборы, лизинговые платежи за самолеты, техническое обслуживание воздушных судов, заработная плата экипажей, налоги. Величина этих расходов зависит от типа перевозок. Например, на дальних перелетах в себестоимости перевозок вырастает доля расходов на топливо: обычно на таких линиях заняты большие суда, и аэропортовые сборы для них выше, потому что они зависят от массы воздушного судна. На коротких расстояниях летают маленькие суда, и там структура расходов несколько иная. Аэропортовые сборы - существенная статья расходов, но они могут в стоимости билета варьироваться от нескольких до примерно 20 процентов. Чем короче перелет, тем выше в цене билета доля аэропортовых сборов.

Ситуация, в которой оказался аэропорт в Саратове, не новая: везде после строительства или модернизации аэропортов тарифы меняются, поскольку в них включается инвестиционная составляющая. Думаю, если увеличение стоимости авиабилетов и будет происходить, то в разумных пределах.

Инфраструктура аэропортов всех крупных городов России уже прошла через реконструкцию, Саратов в этом смысле был явно не в авангарде. Очень хорошо, что в городе появился современный аэропорт, который сможет развиваться.