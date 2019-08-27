В Башкирии пьяный мотоциклист въехал в толпу пешеходов

27 августа в селе Тарказы Ермекеевского района 18-летний мотоциклист наехал на пешеходов. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Произошло ДТП около часа ночи по московскому времени на улице Гагарина. Местный житель за рулем мотоцикла "Восход" въехал в толпу гуляющих молодых людей. Трое пешеходов - два 19-летних молодых человека и 18-летняя девушка - получили различные травмы и доставлены в больницу. Еще один пешеход отделался ушибами и испугом, также как и сам мотоциклист.

Оказалось, что водитель был пьян и не имел водительского удостоверения. Кроме того, мотоцикл не был зарегистрирован.