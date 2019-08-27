В Чебоксарах на День города открылся детский сад

В Новом городе это второй введенный детский сад. Строятся еще два, которые должны открыться в этом и следующем годах. Как отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, новый район стремительно развивается - строятся дороги, социальные объекты, ведется благоустройство, решается вопрос транспортного сообщения.
- Это необходимый стандарт, который обозначил глава Чувашии Михаил Игнатьев перед городскими властями и строителями, - заявил Ладыков.
Заведующая детским садом Анжелика Виноградова подчеркнула, что открытие дошкольного учреждения в день празднования юбилея столицы Чувашии символично и знаменательно.
- Туда пойдут дети одного из самых молодых районов города. Они будут расти и развиваться в чудесных условиях, - сказала она.
Председатель Кабинета Министров Чувашии Иван Моторин отметил, что население Чебоксар растет, а значит, детям нужны новые учебные заведения.
- В планах до 2020 года - завершить строительство еще восьми детских садов в рамках национального проекта "Демография", - сообщил Моторин.