В Мордовии "Тепличное" сохранит доступные цены на овощи

Перешедшее недавно в частные руки бывшее госпредприятие Республики Мордовия "Тепличное" сохранит доступные цены на свою продукцию. Кроме того, в ближайшее время здесь будут созданы дополнительные рабочие места.

В ближайшие два года площадь теплиц с досвечиванием вырастет с 30 до 37 гектаров. Фото: Николай Гагарин

Об этом заявил новый собственник "Тепличного" - гендиректор ООО НПФ "Фито" Дмитрий Лашин.

Как сообщила пресс-служба главы РМ, на встрече с владельцем предприятия лидер региона Владимир Волков поинтересовался планами развития крупнейшего тепличного комплекса республики. По словам Дмитрия Лашина, в следующем году в Саранске планируется построить дополнительно 8,45 гектара новых теплиц, работающих по технологии досвечивания - когда овощи выращиваются круглогодично. Помимо этого, весной начнется возведение обособленного подразделения в райцентре Большое Игнатово. Комплекс будет включать в себя новые теплицы площадью 17 гектаров.

- Рабочие места в Большом Игнатове очень важны для нас, - отметил Владимир Волков.

С вводом новых мощностей "Тепличное" уже в следующем году увеличит объемы производства овощей до 30 тысяч тонн и выше. А к 2021-му эта цифра вырастет до 40 тысяч тонн. Лашин заверил, что действующая торговая сеть "Тепличного", которая состоит из 16 магазинов в Саранске и фирменного магазина, работающего на территории предприятия, будет сохранена.

- Хочу развеять слухи о том, что, якобы, новые собственники "закрутят" цены и наша продукция не будет доступна местным жителям. Обещаю - такого не произойдет, ценовая политика останется прежней, все наши магазины "шаговой доступности" будут сохранены, - подчеркнул руководитель компании.

Кроме того, он рассказал об итогах встречи с коллективом предприятия.

- Мы пообщались и я подтвердил сохранение всех существующих социальных выплат для работников АО "Тепличное" - при выходе на пенсию и т.д., а также о введении бонусной системы для некоторых категорий работников. О сокращении речи не идет, напротив - мы будем на новые теплицы набирать работников дополнительно. Генеральным директором АО "Тепличное" по-прежнему остается Александр Живаев, контракт с ним продлен, - пояснил Лашин.

Владимир Волков напомнил новому собственнику о необходимости сохранения положительной динамики роста зарплаты на предприятии. По итогам первого полугодия она выросла на десять процентов и составила более 40 тысяч рублей. В новых теплицах этот показатель доходит до 60 тысяч рублей.

Напомним, что в ближайшие два года площадь теплиц с досвечиванием на предприятии вырастет с 30 до 37 гектаров.