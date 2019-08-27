Региональные власти решили существенно не повышать стоимость патента для иностранных рабочих, которые в следующем году планируют приехать на заработки в Пензенскую область.

По закону они обязаны внести фиксированный авансовый платеж в качестве налога на доходы физических лиц.

В этом году его стоимость составляла 3735 рубля в месяц, или 44 тысячи за год. Для сравнения: со средней зарплаты в 30 тысяч рублей гражданин России за год заплатит подоходный налог в 46,8 тысячи рублей.

В следующем году стоимость патента для иностранцев проиндексируют на величину инфляции, он обойдется в 46,5 тысячи рублей. При этом региональные власти вправе увеличить зачисляемую в бюджет сумму патента на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда. Проще говоря, чем выше напряженность с трудоустройством, тем выше стоимость патента.

В прошлом году в Пензенской области применили коэффициент в 11 процентов. Это самый высокий показатель в ПФО. В девяти регионах округа коэффициент повысился с 0,5 до 5,9 процента, в трех остался на прежнем уровне, a в Пермском крае даже снизился.

- Мы надеялись увеличить поступления в бюджет, а получили отток иностранной рабочей силы и сокращение налоговых поступлений, - говорит зампред правительства Пензенской области Андрей Лузгин.

За семь месяцев этого года в Пензенской области выдали 4380 патентов, а планировали около пяти тысяч. Их приобретают выходцы из безвизовых стран, граждане которых хотят работать в конкретном субъекте России. Купить патент в одном регионе, а переехать на заработки в другой нельзя. В основном трудовые мигранты устраиваются подсобными рабочими на стройках, в сельскохозяйственных угодьях, обслуживающим персоналом в торговле, общепите или на общественном транспорте.

- С точки зрения местного населения конкуренция на рынке труда с иностранцами нежелательна. Они, как правило, соглашаются на меньшую зарплату, их охотно берут в штат. Но для работодателя отток иностранной рабочей силы является сдерживающим фактором. Даже крупные инвестпроекты сталкиваются с дефицитом рабочей силы, не говоря уже о мелких фирмах и индивидуальных предпринимателях, - говорит министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

В регионе запускают сразу несколько новых производственных площадок в малых городах и селах. Там нехватка рабочей силы наиболее заметна. В Сердобске, который имеет официальный статус моногорода, набирают рабочих на недавно открытую грибную мегаферму по выращиванию шампиньонов. Они будут производиться на площади в 16 тысяч квадратных метров, производительность составит до пяти тысяч тонн грибов в год. Это порядка семи процентов от общего потребления шампиньонов в России. Своевременный сбор грибов обеспечивают 120 работников предприятия, планируется расширить штат до 200 человек. Несмотря на то что сотрудникам предприятия предоставляют бесплатный транспорт и питание, желающих работать посменно немного. В Вадинском районе, где строят животноводческий комплекс по откорму 30 тысяч свиней в год, также столкнулись с дефицитом рабочих рук. На свиноферме планируется создать 43 рабочих места, но и они пока вакантны.

В связи с этим региональные власти предлагают увеличить квоту на привлечение для работы иностранных граждан хотя бы в полтора раза.

Кстати

350 человек составляла квота на выдачу разрешений иностранным гражданам для работы в Пензенской области на 24 декабря 2018 года.