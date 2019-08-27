Новости

День памяти Константина Симонова проведут на Буйничском поле в Могилеве 12:00
"Спартак" намерен приобрести сына Диего Симеоне 11:43
Дочерняя компания "Ростеха" подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8 11:36
В Дагестане в аварии с маршруткой погибли два человека 11:31
В Башкирии пьяный мотоциклист въехал в толпу пешеходов 11:25
Известный арбитр попал в бар благодаря "Википедии" 11:20
Последних двух косаток из "китовой тюрьмы" выпустили на волю 11:20
В Анапе уволили полицейских, принуждавших к сексу юную спортсменку 11:09
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео 11:08
Назван срок начала производства ударных дронов "Охотник" 10:58
Ученые нашли неожиданную связь ожирения с вкусовыми рецепторами 10:53
В Приангарье чиновников наказали за плохое информирование о наводнении 10:50
В мусорную отрасль поступило 20 миллиардов рублей инвестиций 10:43
В Керчи началась установка памятника жертвам расстрела в колледже 10:40
В МИД РФ рассказали о включении сенатора Джонсона в ответный "стоп-лист" 10:39
Украинский разведывательный корабль зашел в зону учений российского флота 10:32
В Бурятии оштрафовали отравившую 40 школьников заведующую столовой 10:31
На Камчатке офицер утонул во время преследования браконьера 10:17
В центре Петербурга 9-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе 10:13
Косачев: В Совфеде не знают о намерении сенатора США посетить Россию 10:13
В Крыму в поселке Фрунзе утонул ныряльщик 10:09
Задержанного в Китае писателя из Австралии обвинили в шпионаже 10:06
Чем привлекает гостей тысячелетний Брест 10:00
Стали известны имена карателей, устроивших геноцид под Новгородом 09:58
Во Владивостоке из-за ливня остались без электричества шесть улиц 09:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
27.08.2019 12:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Цена патента отпугнула иностранцев

Власти Пензенской области намерены увеличить квоту для гастарбайтеров
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Экономика Поволжья № 189(7947)
Региональные власти решили существенно не повышать стоимость патента для иностранных рабочих, которые в следующем году планируют приехать на заработки в Пензенскую область.

По закону они обязаны внести фиксированный авансовый платеж в качестве налога на доходы физических лиц.

В этом году его стоимость составляла 3735 рубля в месяц, или 44 тысячи за год. Для сравнения: со средней зарплаты в 30 тысяч рублей гражданин России за год заплатит подоходный налог в 46,8 тысячи рублей.

Фото: Николай Марочкин / ТАСС
Электронную карту мигранта начали разрабатывать в Петербурге

В следующем году стоимость патента для иностранцев проиндексируют на величину инфляции, он обойдется в 46,5 тысячи рублей. При этом региональные власти вправе увеличить зачисляемую в бюджет сумму патента на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда. Проще говоря, чем выше напряженность с трудоустройством, тем выше стоимость патента.

В прошлом году в Пензенской области применили коэффициент в 11 процентов. Это самый высокий показатель в ПФО. В девяти регионах округа коэффициент повысился с 0,5 до 5,9 процента, в трех остался на прежнем уровне, a в Пермском крае даже снизился.

- Мы надеялись увеличить поступления в бюджет, а получили отток иностранной рабочей силы и сокращение налоговых поступлений, - говорит зампред правительства Пензенской области Андрей Лузгин.

За семь месяцев этого года в Пензенской области выдали 4380 патентов, а планировали около пяти тысяч. Их приобретают выходцы из безвизовых стран, граждане которых хотят работать в конкретном субъекте России. Купить патент в одном регионе, а переехать на заработки в другой нельзя. В основном трудовые мигранты устраиваются подсобными рабочими на стройках, в сельскохозяйственных угодьях, обслуживающим персоналом в торговле, общепите или на общественном транспорте.

- С точки зрения местного населения конкуренция на рынке труда с иностранцами нежелательна. Они, как правило, соглашаются на меньшую зарплату, их охотно берут в штат. Но для работодателя отток иностранной рабочей силы является сдерживающим фактором. Даже крупные инвестпроекты сталкиваются с дефицитом рабочей силы, не говоря уже о мелких фирмах и индивидуальных предпринимателях, - говорит министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Как изменятся правила предоставления российского гражданства

В регионе запускают сразу несколько новых производственных площадок в малых городах и селах. Там нехватка рабочей силы наиболее заметна. В Сердобске, который имеет официальный статус моногорода, набирают рабочих на недавно открытую грибную мегаферму по выращиванию шампиньонов. Они будут производиться на площади в 16 тысяч квадратных метров, производительность составит до пяти тысяч тонн грибов в год. Это порядка семи процентов от общего потребления шампиньонов в России. Своевременный сбор грибов обеспечивают 120 работников предприятия, планируется расширить штат до 200 человек. Несмотря на то что сотрудникам предприятия предоставляют бесплатный транспорт и питание, желающих работать посменно немного. В Вадинском районе, где строят животноводческий комплекс по откорму 30 тысяч свиней в год, также столкнулись с дефицитом рабочих рук. На свиноферме планируется создать 43 рабочих места, но и они пока вакантны.

В связи с этим региональные власти предлагают увеличить квоту на привлечение для работы иностранных граждан хотя бы в полтора раза.

Кстати

350 человек составляла квота на выдачу разрешений иностранным гражданам для работы в Пензенской области на 24 декабря 2018 года.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Рынок труда
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
В МИД РФ рассказали о включении сенатора Джонсона в ответный "стоп-лист"
Украинский разведывательный корабль зашел в зону учений российского флота
Захарова осудила G7 за отказ от либеральных ценностей
34 миллиона россиян попали в "квалификационную яму"