В Пензенской области все водочные заводы лишились лицензии

Арбитражный суд Поволжского округа в Казани поставил точку в деле о лишении лицензии трех крупных водочных заводов Пензенской области в Нижнем Ломове, Кузнецке и Городище. Они входят в холдинг "Объединенные пензенские водочные заводы" (ОПВЗ).

У них отозвали лицензию, выданную до 2021 года, по инициативе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ПФО. Поводом послужила внеплановая проверка, согласованная с пензенской прокуратурой. Ревизия выявила факты движения продукции мимо единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), с помощью которой государство пытается поставить заслон нелегальному обороту алкоголя. Помимо этого, зафиксировано повторное в течение года указание недостоверных сведений в декларациях об объеме производства, обороте и использовании продукции.

Так, без фиксации в ЕГАИС было закуплено три тысячи декалитров этилового спирта. И хотя расхождения о закупках составили всего один процент, это превысило предельно допустимый порог погрешности в 0,8 процента.

В ОПВЗ с выводами Росалкогольрегулирования не согласились. Как пояснили представители холдинга, при производстве возник брак в количестве 20 тысяч бутылок водки. Поскольку его можно было исправить, водку снова запустили в оборот, но неправильно отразили это в отчете.

Согласно представленным товарно-транспортным накладным сведения об отгрузке алкоголя в ЕГАИС фиксировались после фактического выезда транспорта с продукцией с территории завода, что также является грубым нарушением.

После рассмотрения дела сначала Одиннадцатый арбитражный суд в Самаре, а затем и высшей инстанции в Казани постановили аннулировать лицензии у ОПВЗ. Осталась лишь лицензия на малую часть винной продукции. Заводы также могут выпускать безалкогольные напитки, но не секрет, что основной доход предприятий складывался за счет отгрузки крепких фирменных напитков.

- Сейчас запущен процесс перелицензирования, - говорит Андрей Бурлаков, глава минсельхоза Пензенской области. - Полагаем, что разрешительные документы удастся получить до конца года. Надеемся, нам удастся минимизировать потери. Пензенская торговая марка сохранена. Продукция под ней выпускается на другом заводе.

Однако бюджет региона уже терпит колоссальные убытки из-за непоступления акцизов на алкоголь. По разным оценкам, суммарный ущерб может составить до миллиарда рублей за год, что сопоставимо со строительством новой школы или ремонтом пятой части всех местных дорог. Согласно плановым показателям, акцизные сборы в доходной части бюджета Пензенской области составляют на этот год 8,7 миллиарда рублей.

Но особенно страдают муниципалитеты, в которых простаивает производство. Персонал заводов по большей части пришлось распустить. В госинспекции труда уточнили, что на период простоя работники предприятий должны получать 2/3 среднего заработка. При неблагоприятном сценарии без работы могут остаться несколько сотен человек.

Кстати

В регионе под запрет попали алкомаркеты, расположенные на первых этажах жилых домов. По предварительным подсчетам, в Пензенской области около 50 таких объектов. Новые правила начнут действовать с 1 января 2020 года.