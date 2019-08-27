В Перми неизвестный прокатился на крыше автобуса

В социальных сетях появилось видео инцидента, произошедшего в Перми: неизвестный взобрался на крышу автобуса "Нефаз", который на полной скорости двигался в сторону улицы Куйбышева, и якобы станцевал на нем джигу.

Водитель автобуса не сразу заметил происходящее и не сбавлял скорость. По словам очевидцев, после того как транспортное средство остановилось, экстремал быстро спрыгнул с крыши и сбежал.

Как пояснили "РГ" в ГУ МВД России по Пермскому краю, в настоящий момент проводится проверка информации из социальных сетей. По ее результатам будет принято процессуальное решение.