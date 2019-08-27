В Самаре появилась первая кофейня в автобусе, в которой можно выпить чашку кофе и съесть пирожное прямо на ходу. "Кофейбус N1" находится в историческом центре города на пешеходной улице Ленинградской - место для торговли выгодное, проходимость тут хорошая. Туристы с проходящих по Волге теплоходов в кофейне частые гости. Владелец фудтрака Вячеслав Бельский рассказывает, что изначально хотели разместиться на набережной, тем более, что кофеен здесь не так много (несколько лет назад самарские власти навели на набережной порядок - убрали множество хаотично расставленных кафе). Сейчас из-за большой проходимости даже зимой предприниматели на набережной могут сорвать неплохой куш. Но власти под разными предлогами бизнесмену отказали.

"Кофейбус" - это ярко-красный автобус с кондиционером, барной стойкой, столиками между сидений и витриной со сладостями - кофейня заказывает выпечку у одного из самых известных производителей, делающих пирожные для самарских ресторанов. В будущем Бельский намерен открыть пекарню, чтобы поставлять в кафе булочки уже собственного производства.

Интерьер кафе сделан в стиле советских времен - для антуража стоит маленький телевизор с антенной, фильмоскоп, старые часы, фотографии, кассетный магнитофон "Комета". Может быть, поэтому здесь так любят за чашечкой кофе предаться воспоминаниям люди старшего поколения. Возле "кофейбуса" есть фотозона со старым пианино (непременным атрибутом многих советских квартир), покрашенным в цвет автобуса.

Вячеслав Бельский рассказывает, что и раньше занимался общепитом, но сделать кафе в автобусе хотел для души. Подобные он видел несколько лет назад во время путешествия по Украине. Автобус купил в Челябинске по объявлению в интернете за 140 тысяч рублей. 300 километров до Самары он проехал с трудом - не обошлось без поломок. Уже дома автобус сделали практически заново - поменяли "начинку", убрали ржавое днище, сделали ремонт в салоне. Теперь уже и не скажешь, что когда-то это была годная только на металлолом развалюха. Всего в свой первый "Кофейбус" Вячеслав вложил 700-800 тысяч рублей. За полгода его фудтрак уже вышел в прибыль. Чтобы окупить вложения, понадобится не меньше года.

Надо сказать, в других странах фудтраки могут продавать еду, спокойно разъезжая по городам и останавливаясь в местах с большой проходимостью - на станциях метро, возле офисных центров, концертных залов, учебных заведений, центральных улицах. Они хорошо вписываются в работу городских парков и скверов. Но в России нет закона, регламентирующего мобильную торговлю. Поэтому пока "Кофейбус" стоит в одном месте и выезжает по разрешению властей на городские праздники и гастрономические фестивали.

Есть еще один формат работы этого необычного для Самары кафе - для поездок по городу его заказывают экскурсионные группы (в салон помещается не более 19 человек). Кафетерий сотрудничает с одним из самарских туристических агентств. Обычно едут с экскурсоводом от Хлебной площади до сухих фонтанов на Волжском проспекте. "Кофейбус" зарабатывает и на продаже напитков и сладостей, закладывая в стоимость поездки для туристов совсем небольшие траты на бензин.

На вопрос, как реагирует Госавтоинспекция на разъезжающий по городу кафетерий, Вячеслав говорит, что техосмотр автобус проходит вовремя, все документы в порядке, поэтому никаких проблем с дорожными инспекторами нет. Бельский уже купил второй автобус (практически металлолом, но на ходу) за 80 тысяч рублей. Пригнал его из Оренбургской области. В нем уже идет внутренняя отделка - на этот раз в молодежном стиле. Где будет стоять "Кофейбус N2", пока непонятно. Но Вячеслав говорит, что власти поддерживают и особых проблем с бизнесом нет. Но не скрывает, что хотелось бы поставить второе кафе на колесах на набережной. А еще в планах охватить всю область: поставить такие же кафетерии в Тольятти, Чапаевске, Новокуйбышевске, Сызрани. Третий автобус Вячеслав уже нашел, теперь думает о покупке. .

Между тем

На прошлой неделе состоялась первая самостоятельная поездка автобуса по городу от Ленинградской до площади Куйбышева. Желающих набирали по предварительной записи. Прогулка в кафе на колесах бесплатная - предполагается, что гости просто покупают кофе.