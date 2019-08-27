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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Зебры" слиняли

Власти Ижевска при приемке забраковали 72 километра дорожной разметки
Текст: Яна Шамаева
Российская газета - Экономика Поволжья № 189(7947)
Власти столицы Удмуртии признали провальной работу по нанесению дорожной разметки в этом сезоне. Изначально работы стартовали с опозданием - 31 мая. Причиной тому стал недобросовестный подрядчик.
Фото: администрация Нижнего Новгорода Фото: администрация Нижнего Новгорода
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Дело в том, что конкурс выиграли два поставщика услуг. Один из них должен был наносить разметку на пешеходных переходах, а другой - "рисовать" осевые линии. Первый свои обязанности выполнял, но с задержкой из-за дождей, а второй к работам и вовсе не приступил. Пришлось расторгать с ним контракт и искать нового подрядчика.

Сейчас многие горожане высказывают свои претензии в соцсетях, публикуя фото участков, где спустя несколько недель после нанесения свежих линий остались едва заметные штрихи.

Фото: Наталья Яковлева/vk.com
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- Надо признать, что нанесение разметки в этом году в городе сорвано. Положено 623 тысячи погонных метров разметки. При приемке мы забраковали 72 километра. На сегодня они, конечно, переделаны за счет подрядчика, но, к сожалению, следует отметить, что стойкость самой разметки оставляет желать лучшего, - сказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Он добавил, что, несмотря на неудовлетворительные результаты, за подрядчиком со стороны администрации был установлен постоянный контроль: измерялись плотность нанесения и масса краски - брака почти не обнаружили. Сейчас власти предполагают, что компания не соблюдала технологию подготовки поверхности дороги. Чиновники также считают, что в следующем году надо раньше начинать подготовку к торгам и особо внимательно работать с гарантийными участками дорог.

- Сейчас выявлены все участки, которые уже в гарантийный период не прошли проверку рефлектометром. Карта этой разметки составлена, подрядчику направлены уведомления, чтобы он в установленный срок исправил работу, - добавил глава Ижевска.

Он напомнил про эксперимент с нанесением на перекрестке улиц 9 Января и Дзержинского пластиковой разметки. По словам Бекмеметьева, если она переживет зиму, то ее будут наносить по всему центру Ижевска.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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В свою очередь глава Удмуртии Александр Бречалов сделал замечания не только Бекмеметьеву, но и министру транспорта республики.

- Работа безобразная. К сожалению, когда организовывали конкурс, допустили, что на него зашли проходимцы, у которых нет ни ресурсов, ни возможностей, ни опыта качественной работы, - сказал Бречалов.

Активисты общественной организации "Автомобильная Удмуртия" рассказали корреспонденту "РГ", что такая ситуация с разметкой в Ижевске складывается каждый год. Проблему решили поднять и озвучить во всеуслышание из-за многочисленных жалоб автомобилистов, которые устали круглый год ездить без разметки.

Кстати, весной и летом общественники тоже выезжали на дороги и проверяли качество краски - все соответствовало требованиям, поэтому причину линьки "зебр" они тоже видят в некачественной подготовке асфальта. .

Комментарий

Борис Ломаев, председатель общественной организации "Автомобильная Удмуртия":

- Сначала асфальт должны очистить от пыли и грязи, затем убрать старую разметку и только после этого можно наносить новую. Если все эти требования соблюдены и краска в норме, то разметка три месяца должна стоять как минимум. Если она три месяца не служит, значит есть какие-то нарушения. Несколько лет назад мы предложили министерству транспорта Удмуртии наносить пластиковую разметку, но она дороже. С другой стороны, в центральном квадрате Ижевска разметку краской мы наносим два раза в год - тоже получается удорожание, а у пластиковой - гарантия один год. Кроме того, мы сможем выбирать надлежащий температурный период для ее нанесения, а не осенью или ранней весной, когда асфальт еще не совсем готов.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Приволжье ПФО ПФО Удмуртия Ижевск
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