Красноярская полиция нашла родных экипажа пропавшего 65 лет назад Ан-2

Полицейские Красноярского края разыскали родственников экипажа Ан-2, потерпевшего крушение более 65 лет назад.

По словам сотрудников регионального МВД, некоторое время назад к ним обратился житель Красноярска. Мужчина рассказал, что во время туристического похода по Западным Саянам он вместе с сыном на высоте 1850 метров обнаружил останки самолета. Борт удалось идентифицировать по части обшивки левого борта с остатками бортового номера и по номеру двигателя.

Это оказался самолет Ан-2, 21 апреля, 1951 года, 65 лет назад, вылетевший из столицы Тувы Кызыла в столицу Хакасии Абакан с грузом пушнины. Однако до места назначения борт не добрался, его поиски, длившиеся два месяца, тоже ничего не дали. Обнаружили останки машины и экипажа только сейчас.

- В адрес ГУ МВД России по Красноярскому краю поступило письмо с просьбой помочь в розыске родственников членов погибшего экипажа -командира корабля Пузырева С.С., второго пилота Васильева Л.Ф., штурмана Медведева В.И. и бортмеханика Хмельницкого Ю.Л. Их поиском занимались работники подразделений управления по вопросам миграции. В кратчайшие сроки удалось установить близких всех членов экипажа, которые узнали о судьбе своих родственников, - сообщили в краевой полиции.