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27.08.2019 15:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Красноярская полиция нашла родных экипажа пропавшего 65 лет назад Ан-2

Текст: Надежда Столярчук

Полицейские Красноярского края разыскали родственников экипажа Ан-2, потерпевшего крушение более 65 лет назад.

По словам сотрудников регионального МВД, некоторое время назад к ним обратился житель Красноярска. Мужчина рассказал, что во время туристического похода по Западным Саянам он вместе с сыном на высоте 1850 метров обнаружил останки самолета. Борт удалось идентифицировать по части обшивки левого борта с остатками бортового номера и по номеру двигателя.

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Это оказался самолет Ан-2, 21 апреля, 1951 года, 65 лет назад, вылетевший из столицы Тувы Кызыла в столицу Хакасии Абакан с грузом пушнины. Однако до места назначения борт не добрался, его поиски, длившиеся два месяца, тоже ничего не дали. Обнаружили останки машины и экипажа только сейчас.

- В адрес ГУ МВД России по Красноярскому краю поступило письмо с просьбой помочь в розыске родственников членов погибшего экипажа -командира корабля Пузырева С.С., второго пилота Васильева Л.Ф., штурмана Медведева В.И. и бортмеханика Хмельницкого Ю.Л. Их поиском занимались работники подразделений управления по вопросам миграции. В кратчайшие сроки удалось установить близких всех членов экипажа, которые узнали о судьбе своих родственников, - сообщили в краевой полиции.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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