В Красноярском крае раскрыли убийство 26-летней давности

В Богучанском районе Красноярского края полиция задержала подозреваемого в убийстве, совершенном в 1993 году.

Как рассказали правоохранители, недавно к ним обратилась местная жительница. Она копала во дворе яму и обнаружила человеческие останки. Проведенная экспертиза показала, что причина смерти была насильственной. Опрос старожилов показал, что в начале 90-х годов в этом доме жила семья, хозяйка которой однажды бесследно исчезла. А вскоре вместе с детьми уехал и глава семейства.

- Удалось установить, что 60-летний мужчина проживает в Вологодской области. На место выехали сотрудники уголовного розыска. Во время допроса подозреваемый сознался, что в июле 1993 года из-за ссоры забил свою супругу до смерти, а тело закопал на садовом участке. Совершив это преступление, мужчина в тот же месяц вместе с детьми покинул Красноярский край, - сообщили в ГУ МВД региона.

Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ - "Убийство".