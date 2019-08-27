Новосибирский областной суд обязал одного из дачников демонтировать акустические колонки, установленные на его садовом участке. Помимо этого любитель громкой музыки компенсирует соседям моральный ущерб.

Пенсионер из Новосибирска Андрей Молокоедов добивался справедливости почти год. Его сосед по садовому товариществу во время отдыха на своем участке включал радио "Шансон", и вместе с ним слушать музыку приходилось практически всему товариществу. Меломан установил на углах своего дачного домика акустические колонки.

Андрей Молокоедов неоднократно пытался поговорить с соседом - просил его пожалеть пожилых соседей и сделать музыку потише. Однако тот не реагировал. Почти три года пенсионер писал жалобы в правление садового товарищества, в администрацию сельского совета, прокуратуру, в полицию и управление Роспотребнадзора. Но безрезультатно, мол, закон не нарушен.

Молокоедов не сдался и обратился с иском в суд. Истец заявил, что ситуация причиняет ему с женой глубокие нравственные страдания и наносит моральный вред, связанный с нарушением права на отдых, что привело к серьезному ухудшению состояния их здоровья. Пенсионер потребовал демонтировать громкоговорители и взыскать с соседа моральный ущерб. Но Советский райсуд оставил эти требования без удовлетворения.

Тогда Молокоедов изучил судебную практику, связанную с нарушениями закона о тишине по всей стране, и приложил ее к иску. И Новосибирский областной суд встал на его защиту. Соседа-меломана наконец-то обязали злополучные акустические колонки с дачного домика демонтировать. Помимо этого он выплатит пострадавшим пенсионерам по 1,5 тысячи рублей.