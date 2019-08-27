Пенсионер из Новосибирска Андрей Молокоедов добивался справедливости почти год. Его сосед по садовому товариществу во время отдыха на своем участке включал радио "Шансон", и вместе с ним слушать музыку приходилось практически всему товариществу. Меломан установил на углах своего дачного домика акустические колонки.
Андрей Молокоедов неоднократно пытался поговорить с соседом - просил его пожалеть пожилых соседей и сделать музыку потише. Однако тот не реагировал. Почти три года пенсионер писал жалобы в правление садового товарищества, в администрацию сельского совета, прокуратуру, в полицию и управление Роспотребнадзора. Но безрезультатно, мол, закон не нарушен.
Молокоедов не сдался и обратился с иском в суд. Истец заявил, что ситуация причиняет ему с женой глубокие нравственные страдания и наносит моральный вред, связанный с нарушением права на отдых, что привело к серьезному ухудшению состояния их здоровья. Пенсионер потребовал демонтировать громкоговорители и взыскать с соседа моральный ущерб. Но Советский райсуд оставил эти требования без удовлетворения.
Тогда Молокоедов изучил судебную практику, связанную с нарушениями закона о тишине по всей стране, и приложил ее к иску. И Новосибирский областной суд встал на его защиту. Соседа-меломана наконец-то обязали злополучные акустические колонки с дачного домика демонтировать. Помимо этого он выплатит пострадавшим пенсионерам по 1,5 тысячи рублей.