Новости

Задержанного в Китае писателя из Австралии обвинили в шпионаже 10:06
Стали известны имена карателей, устроивших геноцид под Новгородом 09:58
Во Владивостоке из-за ливня остались без электричества шесть улиц 09:58
Новосибирских бизнесменов заподозрили в выводе в Китай 600 млн рублей 09:56
В Комсомольске-на-Амуре паводок подтопил почти 20 жилых домов 09:44
На британской ферме обнаружен клад стоимостью 5 млн фунтов стерлингов 09:43
Конгрессмен раскритиковал Трампа за стремление восстановить G8 09:41
Москвичам предложили сделать подарок школьникам 09:37
В Томске получил гражданство мужчина, 13 лет считавшийся умершим 09:37
Черноморский флот высадит десант на участок крымского побережья 09:31
В Анапе сотрудников МВД заподозрили в понуждении девушки к сексу 09:26
Поисковики ВВО нашли останки погибших на Халхин-Голе бойцов 09:26
В Приморье рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в жилом доме 09:23
Пункт назначения: В Ленобласти лесовоз столкнулся с грузовиком 09:16
В Перми неизвестный прокатился на крыше автобуса 09:15
В датском городе установили светофоры с викингами 09:14
В Иркутской области девять человек отравились суши 09:06
В Петербурге двое 17-летних подростков разбились на мотоцикле 09:06
Популярность заглушек для ремней безопасности резко взлетела 09:00
"Краснодар" предложил контракт Фернандешу 08:48
Джон Болтон анонсировал визит в Киев 08:44
Геймеры получили 15 миллионов долларов за победу на турнире по DOTA 2 08:28
В Приамурье мошенники попытались нажиться на паводке 08:24
Состояние пострадавшей на курорте в Турции девочки ухудшилось 08:19
Воздух в столице сегодня прогреется до +22 градусов 07:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
27.08.2019 09:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Томске получил гражданство мужчина, 13 лет считавшийся умершим

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Томские полицейские помогли мужчине получить паспорт гражданина РФ и аннулировать недостоверную запись о его гибели тринадцать лет назад. Как рассказали в пресс-службе областного управления МВД, мужчина находится в Центре социальной адаптации.

Паспорт РФ фигуранту дела о событиях в Одессе восстановят бесплатно

Сотрудник этого учреждения обратился в подразделение по вопросам миграции ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району Томска и рассказал, что один из подопечных центра фактически не наделен гражданскими правами из-за отсутствия какого-либо документа. Ситуация осложнялась тем, что он родился и какое-то время жил в Алма-Ате.

И тоге в полицейском подразделении по вопросам миграции приняли у мужчины 1968 года рождения заявление с просьбой установить его личность. Далее последовали проверочные мероприятия, вплоть до запроса в компетентные органы соседней республики. Полученный ответ и опознание по фотографии помогло установить личность человека из томского центра соцадаптации.

При этом выяснилось, что еще в декабре 2006 году в отделе ЗАГС Томского района Томской области мужчина был признан умершим, как отметили в полиции: "при определенных обстоятельствах". Только теперь запись о его гибели была аннулирована, после чего он получил паспорт гражданина Российской Федерации.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Захарова осудила G7 за отказ от либеральных ценностей
34 миллиона россиян попали в "квалификационную яму"
Посольство РФ опровергло слова сенатора США об отказе в выдаче визы
Трамп заявил о возможной отсрочке пошлин на китайские товары