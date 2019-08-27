В Томске получил гражданство мужчина, 13 лет считавшийся умершим

Томские полицейские помогли мужчине получить паспорт гражданина РФ и аннулировать недостоверную запись о его гибели тринадцать лет назад. Как рассказали в пресс-службе областного управления МВД, мужчина находится в Центре социальной адаптации.

Сотрудник этого учреждения обратился в подразделение по вопросам миграции ОВМ ОМВД России по Октябрьскому району Томска и рассказал, что один из подопечных центра фактически не наделен гражданскими правами из-за отсутствия какого-либо документа. Ситуация осложнялась тем, что он родился и какое-то время жил в Алма-Ате.

И тоге в полицейском подразделении по вопросам миграции приняли у мужчины 1968 года рождения заявление с просьбой установить его личность. Далее последовали проверочные мероприятия, вплоть до запроса в компетентные органы соседней республики. Полученный ответ и опознание по фотографии помогло установить личность человека из томского центра соцадаптации.

При этом выяснилось, что еще в декабре 2006 году в отделе ЗАГС Томского района Томской области мужчина был признан умершим, как отметили в полиции: "при определенных обстоятельствах". Только теперь запись о его гибели была аннулирована, после чего он получил паспорт гражданина Российской Федерации.