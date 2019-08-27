Эколог: Нефть и газ российского Каспия окупятся биоресурсами за 15 лет

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на первом Каспийском экономическом форуме в Туркмении заявил, что все крупные проекты на Каспии должны проходить экологическую экспертизу. Каким же должен быть сценарий освоения здесь природных ресурсов: "рыбным" или "нефтяным"?

Говоря о море и подчеркивая его уникальность, используют ряд эпитетов - крупнейший в мире бессточный водоем, самые большие на планете запасы осетровых. Все это соответствует действительности. Также обнаружены крупные шельфовые месторождения углеводородного сырья. По оценкам экспертов, объем нефтегазовых ресурсов Каспия - от 26 до 40 миллиардов тонн условного топлива.

В связи с началом освоения запасов углеводородов актуальной становится проблема целостности как экосистемы Каспия, так и тесно связанных с морем прибрежных экосистем. Безусловно, от реализации проектов добычи зависят энергетическая безопасность страны и социально-экономическое развитие южных регионов. Но решение стратегической задачи не должно идти в ущерб экологическому состоянию Каспийского моря и биологическому разнообразию его прибрежных экосистем.

Биологические ресурсы территории по экологической классификации относятся к возобновляемым, а значит, способны обеспечивать потребности людей и после исчерпания углеводородного сырья. Каспийское море может давать ежегодно 500-550 тысяч тонн высококачественной рыбы. Запасы икры и других возобновляемых биоресурсов оцениваются в шесть миллиардов долларов в год. Таким образом, все имеющееся углеводородное сырье в российской части Каспия окупается биоресурсами за 10-15 лет. Причем при правильной эксплуатации и поддержании приемлемой экологической ситуации в бассейне Каспия они практически неисчерпаемы.

Поиск оптимальных решений является предметом как фундаментальных, так и прикладных исследований многих научных коллективов и отдельных ученых. В лучшем случае пойдут на компромисс: то есть будут применять для бурения, добычи и транспортировки углеводородов высокотехнологичное оборудование, если не полностью исключающее аварийные выбросы, то сводящее к минимуму риск для Каспия и прибрежных экосистем. Однако абсолютно безаварийных технологий на сегодняшний день нет.

Ситуация усугубляется тем, что примеров отрицательного воздействия нефтегазодобычи на биопродуктивность моря в мировой практике предостаточно. Кроме того, добычу планируют вести одновременно почти все прикаспийские государства.

В Конвенции о правовом статусе моря, подписанной пятеркой прикаспийских государств в прошлом году, установлено, что они обязуются защищать и сохранять его экологическую систему, нести ответственность за ущерб, совместно принимать меры для восстановления биоресурсов.

Но в любом случае нужно быть готовыми к локализации и предотвращению техногенных аварий, которые могут привести к экологической катастрофе. И если они возникнут, то в ликвидации последствий ЧП должны принимать участие все прикаспийские страны.